Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: The Wardrobe 3는 FM Studio에서 개발한 The Wardrobe 및 The Wardrobe 2의 무서운 포인트 앤 클릭 후속작입니다. 할로윈을 맞아 이야기는 또 다른 스릴 넘치고 감동적인 모험으로 시작됩니다. 멋진 옷장을 물려받은 주인공과 그녀의 가족은 모두 행복하고 희망찬 집에 정착합니다. 그러나 옷장 근처에서 일어난 비극적인 사고는 우리 캐릭터를 절망적이고 외롭게 만듭니다. 우리의 임무는 이 옷장이 있는 집의 신비한 방을 탐색하고 퍼즐을 풀어 잃어버린 사랑하는 사람과 재회하는 것입니다. 게임 내에서 죽은 자와 소통하는 방법에 대한 소책자와 지침이 있으므로 의식을 완료하려면 이러한 작업을 모두 수행해야 합니다. 등골을 오싹하게 만들 또 다른 할로윈 모험을 떠날 준비가 되셨나요? 관심 있는 항목을 클릭하여 선택하고 인벤토리에 저장하세요. 거기에서 해당 항목을 클릭하여 게임의 다른 항목이나 문에 사용할 수 있습니다. 갇힌? ? 힌트를 얻을 수 있는지 확인하려면 아이콘을 클릭하세요! Forgotten Hill: The Wardrobe 3는 FM Studio에서 제작되었습니다. Poki에는 Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento와 같은 훌륭한 공포 게임이 있습니다. : 사랑 너머, 잊혀진 언덕 기념품: 놀이터, 잊혀진 언덕: 가을, 잊혀진 언덕: 인형극, 잊혀진 언덕: 수술. Pixel Volley도 플레이하는 것을 잊지 마세요!

웹사이트: poki.com

