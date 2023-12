Dana: Relics for Sale

Dana: Relics for Sale은 다양한 상인으로부터 잃어버린 유물을 복구하는 임무를 맡은 유물 사냥꾼이 되는 플랫폼 게임입니다. 고대 숲을 횡단하고 얼어붙은 황무지를 통과하여 귀중한 보물을 찾고, 적과 장애물을 뛰어넘고, 동전과 보석을 모으고, 더 흥미진진한 모험의 문을 열 수 있는 열쇠를 획득하세요! 여러 도전적인 레벨에서 모든 유물을 찾아 모두 판매할 수 있나요? 이 게임을 친구들과 공유하는 것을 잊지 마세요! 이동 - A/D 또는 화살표 키점프 - W 또는 스페이스 바픽업/던지기 - Z 또는 EDana: Relics for Sale은 Ulpo Media에서 제작했습니다. Poki: 고양이 키우기에서 다른 게임을 플레이하세요. Poki에서 Dana: Relics for Sale을 무료로 플레이할 수 있습니다.Dana: Relics for Sale은 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 Dana: Relics for Sale에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.