Breaking the Bank

Breaking the Bank는 인기 있는 Henry Stickmin 게임 시리즈의 첫 번째 작품입니다. Henry Stickmin이 사막 한가운데 위치한 은행에 침입할 수 있도록 도와주세요. 위험한 결정 중 하나를 선택하고 나머지 이야기가 어떻게 전개되는지 지켜보세요. 터널을 파고, 폭발물을 사용하고, 레이저로 구멍을 뚫고, 레킹볼로 파괴하고, 텔레포터를 사용하거나 변장할 수도 있습니다! 모든 엔딩을 보려면 Breaking the Bank를 여러 번 플레이하세요. 현재 Poki에서 모든 Henry Stickman 게임을 찾아 온라인에서 무료로 플레이할 수 있습니다. 개체와 상호 작용하려면 마우스 왼쪽 버튼을 사용하세요. Breaking the Bank는 Puffballs United에서 제작했습니다. Poki에서 다른 전설적인 Henry Stickmin 게임(감옥 탈출, 다이아몬드 훔치기, 비행선 침투, 복합 단지 탈출)을 플레이해 보세요.

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 Breaking the Bank에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.