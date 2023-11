Escaping the Prison

Escapeing the Prison은 Henry Stickmin 레거시 시리즈의 두 번째 작품입니다. 당신의 목표는 잡히지 않고 경비원을 지나치는 것입니다. 게임이 진행되는 동안 각 단계에서 파일, 휴대폰, 드릴, NrG 음료, 텔레포터, 로켓 발사기 등 다양한 도구 중에서 선택할 수 있습니다. 올바른 선택을 모두 한다면, 살아남을 수도 있습니다! 이미 가능한 결말을 모두 알아냈나요? Lame Way, Sneaky Way 또는 Badass Way에서 탈출할 수 있습니다! 이제 Poki에서 모든 Henry Stickman 게임을 찾아 온라인으로 무료로 플레이할 수 있습니다. 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 개체와 상호 작용하세요. 각 레벨의 다양한 도구를 활용하여 경비원을 통과하세요. Escaping the Prison은 Puffballs United에서 제작했습니다. Poki에서 다른 전설적인 Henry Stickmin 게임(은행 깨기, 다이아몬드 훔치기, 비행선 침투, 단지 탈출)을 플레이해 보세요.

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 Escaping the Prison에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.