Word vs Word は、単語を形成する試合で他のプレイヤーと戦う 2 人用のパズル ゲームです。キャラクターを作成し、アバターを選択して、競合他社とのリアルタイムの試合に参加します。ごちゃ混ぜの文字でいっぱいのクロスワードのようなボードが表示されます。文字の行をスワイプして単語を作るのがあなたの仕事です。単語が長ければ長いほど、より多くのポイントを獲得できます。素晴らしいコンボを作るために、各文字が何ポイントを保持しているかに注意してください。あなたと対戦相手の両方が、勝敗を決定付ける動きとなる可能性のある、ゲームを変える 12 個のパワーアップを使用できることを知っておくと良いでしょう。これらには、空のゼリーをミックスに追加したり、夢の言葉をつなぎ合わせたり、ボード全体を再シャッフルして相手の次のスコアを妨害したりすることが含まれますが、これらに限定されません。これらのパワーアップはゲームごとに 1 回しか使用できないため、賢明に選択し、対戦相手よりも先にお気に入りのパワーアップを選択してください。 Scrabble や Wordfeud のようなゲームが好きなら、Word vs Word も気に入るはずです。ゲームを友達と共有して、誰がより優れた言葉遣いであるかを確認することを忘れないでください。文字の行をスワイプして単語を作成します。単語が長ければ長いほど、より多くのポイントを獲得できます。素晴らしいコンボを作るために、各文字が持つポイントの数に注目してください。Word vs Word は Wix Games によって作成されました。 Poki には他にも素晴らしいゲームがたくさんあります: Ant Art Tycoon、Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life: Battle、Duck Life Adventure (Demo)、ducklife-space、Jellymoji、Jumpphobia、Let's Roll。 Poki では Word vs Word を無料でプレイできます。Word vs Word は、コンピューターおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

