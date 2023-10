We become What We Behold は、Nicky Case によって作成されたポイント アンド クリック ゲームです。このユニークな 5 分間のゲームでは、プレーヤーはカメラでニュースを撮影します。フレームに何を含めるか、何を除外するかを選択することで、正方形と円の残りのストーリーが決まります。円と四角の間の小さな誤解を捉えることから始めて、あなたの決定が円と四角の間の緊張をどのように高めるかを観察してください。このゲームは、ソーシャル メディアがいかに小さな違いを巨大な怪物にまで拡大するかを明らかにしていると言えます。さあ、物語のクライマックスがあなたの目の前(またはレンズ)で展開されるまで、仕事を始めてください。 「We become What We Behold」で平和を選択しますか? カメラ インジケーターをドラッグしてクリックし、写真を撮ります。ユニークで波乱万丈な写真をぜひ撮ってください。We become What We Behold は Nicky Case によって作成されました。これは彼らにとって Poki での最初のゲームです! Patreon で開発者をサポートしてください。

