Up Together では、あなたの目標はトップまでジャンプすることです。お気に入りの果物や野菜を選び、素敵な名前を付けて、パルクールの冒険に出かけましょう。青いブロックを踏むとスピードが上がり、より遠くまでジャンプできますが、赤いブロックは避けてください。上位になるほどリーダーボードでの順位が上がるため、できるだけ遠くまで到達するように努めてください。そして、目を離さないでください。周囲に秘密が隠れているかもしれません... あなたは Up Together のトップに到達するためのパルクール スキルを持っていますか?

ウェブサイト:poki.com

