Sniper vs Dinosaurs は、スナイパー ライフルを使って恐竜を撃つ 3D シューティング ゲームです。屋上に忍び込み、マップ上を走り回る巨大モンスターを排除する楽しさを体験してください。また、走り回ってアイテムを集めて、ゲームプレイを改善したり、武器をアップグレードしたり、新しいキューティーを雇ったりすることもできます。 Cute Army や A Cat Story などの他のゲームで Cuties を知っているかもしれません。すべての恐竜の帽子を撃ち落として、自分が最高の狙いを持っていることを証明しましょう!ディノパーク、奇妙な洞窟、ビッグシティのあらゆるエリアをぜひ探索してください。最もユニークなスナイパー ゲームをプレイする準備はできていますか?これらの恐竜は違います! カーソルを使用して狙いを定め、マウスの左ボタンを押して撃ちます。ズーム - マウスの右クリックジャンプ - スペース バー (ダブル ジャンプするには 2 回押します)Sniper vs Dinosaurs は Cute Army によって作成されました。 Poki で他のかわいいゲームをプレイ: 猫の物語とcute-armyPoki では Sniper vs Dinosaurs を無料でプレイできます。Sniper vs Dinosaurs はコンピュータでプレイできます。

