Snake vs Worms は、ピザ、ハンバーガー、チョコレート、その他多くの軽食や飲み物を食べて、マルチプレイヤー アリーナで最大のヘビになることを目指す .io ゲームです。あなたは小さなヘビの子としてスタートし、自分自身が食べられるのを避けながら、食べられるものはすべて食べなければなりません。他のプレイヤーのヘビの食べ残しも含めてすべてを食べて、最大のヘビになろう!他のヘビに頭をぶつけると死んでしまいますので、決して他のヘビに頭から触れないようにしてください。代わりにヘビにぶつけられるようにしてください。これを行うには、ブーストを使用して他のヘビの前に素早く移動できます。ショップページまたはラッキーホイールページにアクセスすることを忘れないでください。そこでは、多くの素晴らしいヘビや背景スキンのロックを解除したり、独自のスキンを作成したりできます。新生児期をスキップしたい場合は、「大きく始める」オプションを自由に使用してください。 Snake vs Worms でリーダーボードのトップに到達するのに必要な食欲はありますか?移動 - カーソル、WASD、または矢印キーを移動速度を上げる - マウスの左クリック、スペース バー、または ShiftSnake vs Worms は CrioDev によって作成されました。 Poki で他のゲームをプレイ: Javelin Fighting と Snake.is MLG EditionPoki では Snake vs Worms を無料でプレイできます。Snake vs Worms はコンピュータでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはSnake vs Wormsによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。