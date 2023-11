Make It Meme は、友達やオンラインの実際のプレイヤーと一緒にミームを作成して採点する面白いゲームです。ロビーを作成または参加して、他のプレイヤーが参加するのを待つだけです。ゲームが開始されると、各プレイヤーはランダムなミームを取得し、指定された時間内に面白いキャプションを考え出す必要があります。その後、各プレイヤーは 15 秒以内にこれらのミーム作品を評価します。最終的に、最も多くのポイントを獲得したミームがラウンドに勝ちます。ノーマル、同じミーム、リラックスの 3 つのゲーム モードから選択できます。自分が一番得意なモードを選んで、あなたの面白い一面をみんなに見せましょう!お気に入りのミームをダウンロードして友達と共有することを忘れないでください。ミーム バディは、お気に入りのミームに愛を示し、そのミーム バディになるためのボタンです。クリックすると、ボーナスとして相棒ミームの半分のポイントを獲得します。ノーマル、同じミーム、リラックスの 3 つのゲーム モードから選択できます。マウスの左ボタンを使用してクリックするか、指でタップしてテキストを選択しますフィールドにキャプションを入力します。あなたが投票する番が来たら、赤いボタンを使用して賛成票を投じ、青いボタンを使用して反対票を投じ、スコアを付けない場合は「まあ」ボタンを使用してください。Make It Meme は Prealpha によって作成されています。これは Poki での最初のゲームです。Poki では Make It Meme を無料でプレイできます。Make It Meme は、コンピュータおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

