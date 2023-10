The Stones of the Pharaoh は、プレイヤーがすべてのブロックを同じ色のものに合わせてレベルをクリアする思考ゲームです。戦略家のスキルを使ってブロックのグループを組み合わせ、できるだけ早く画面をクリアし、できるだけ多くのポイントを獲得してください。古代エジプトでのこの冒険に参加する勇気はありますか?ブロックをクリア - 左クリック「ボトルを反転」は CodeThisLab によって作成されました。

