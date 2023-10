It's Story Time は、Sakkat Studio によって作成されたパズル ゲームです。自分の知力を試してみませんか? It's Story Time には、既成概念にとらわれずに考えることで解決できる、やりがいのあるパズルが詰まったさまざまなミニゲームが含まれています。隠されたオブジェクトを見つけたり、複数のオブジェクトをドラッグ アンド ドロップして混合したり、オブジェクトの一部を削除したり、クローゼットや引き出しを開けたりすることができます。ゲームにはタスクのリストが表示され、ゲーム内に表示されるオブジェクトを操作してタスクを完了する必要があります。行き詰まった場合は、ヒントボタンを使用してください。このゲームは、家族全員に適切なエンターテイメントを提供しながら、集中力と注意力を高めます。オブジェクトをクリックまたはタップして選択/取得します。オブジェクトが移動可能な場合は、マウスまたは指を押したままドラッグします。It's Story Time は Sakkat Studio によって作成されました。 Poki には他にも、Sweet Run、James Gun、Crush It!、Ground Digger、Throw It Higher! などの思考と管理のゲームが多数あります。そして降下

