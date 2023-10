Grow Up the Cats は、信頼できる猫ロボットの助けを借りて子猫を育てるアイドル クリッカー ゲームです。あなたは猫を生産できる肥沃な土地を所有しており、力仕事のほとんどはロボットがやってくれます。タップして猫を植え、水をやり、収穫します。収益を増やすために肥料を購入できる下のパネルを確認し、自動的にタップするようにロボットキャットを改良します。これを繰り返して、美しい新しい土地のロックを解除し、コレクションに追加する新しい猫の品種を発見してください。タップして猫を植え、水をやり、収穫します。収益を上げるために肥料を購入します。ロボットキャットを自動的にタップできるように改良しましょう。「Grow Up the Cats」は Ulpo Media によって作成されました。これは彼らにとって Poki での最初のゲームです!

ウェブサイト:poki.com

