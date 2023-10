Dumb Ways to Die 3: World Tour は、あなたのスキルをテストする 5 つの楽しいミニゲームで構成されています。これは元々、安全性について人々に教えるために Metro Trains Melbourne とオーストラリアの公共交通会社によって開発されたもので、Dumb Ways to Die シリーズの 3 番目です。 Dumb Ways to Die 3: World Tour では、あなたは危険に満ちた町、ダンビルの中心部に置かれます。ダンビルの壊れた危険な家を修復するために、ミニゲームをプレイしてコインを獲得してください。危険はどこにでもありますが、Poki で Dumb Ways to Die 3: World Tour をプレイすることで窮地を脱し、Dumbville を安全に保つことができます。 コントロール: 矢印キー - MoveSpace - Jump/fly 作成者について:Dumb Ways to Die 3: World Tour が作成されましたオーストラリアに本拠を置くメトロ・トレインズ・メルボルンによって。彼らは、Dumb Ways to Die および Dumb Ways to Die 2: The Games の作成者でもあります。

ウェブサイト:poki.com

