Crazy Party は、マルチプレイヤー ミニゲームのコレクションを備えたタウン マネージメント ゲームです。あなたは、かわいい住民が住んでいる小さな村を管理することから始めます。近所の人からミニゲームの挑戦を受けるか、自分で挑戦してください。相撲、Bite the Butt、Ice Racing、Tug of War、Rocket Battle、Fishing、Jump the Rope、FoFrogger など、さまざまなミニゲームがあります。一人でプレイすることも、友達と一緒にプレイすることもできます。ミニゲームで稼いだお金は豪華なカスタマイズアイテムやスキンに使えます。タウンビューでは、資源を管理して夢の村を発展させることもできます。ミッションを完了し、報酬ホイールを回し、実績のロックを解除し、新しいキューティーズを募集して、この町がこれまでに見た中で最高の市長になろう! マウスを使用してミニ ゲームを選択し、画面上の指示に従ってください。Crazy Party は Cute Army によって作成されました。 Poki で他のステルス プラットフォーム ゲームをプレイ: 猫の物語 Poki で Crazy Party をプレイするには、インターネット接続が必要です。Poki では、インストールやダウンロードをせずに、ブラウザ上で Crazy Party を無料でプレイできます。はい、Crazy Party は完全に安全にプレイできます。

