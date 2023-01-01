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Doodle God

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MacとPC用WebCatalogにあるDoodle Godのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

オリジナルの要素を混ぜ合わせて、まったく新しい生物を作成してください。神の力を利用して、あなた自身の奇跡的な調合物を作りましょう。地、風、火、水から始めます。これらの要素をさまざまに組み合わせて新しい要素を作成し、世界全体を前進させましょう。

ウェブサイト：poki.com

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