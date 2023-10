Doodle God: Good Old Times は、Doodle God シリーズの最新バージョンです。このバージョンでは、人類の歴史を探索します。要素を組み合わせて、城、騎士、完全な軍隊を作成しましょう! Doodle God: Good Old Times のすべての要素を組み合わせることができますか? 遊び方: さまざまな組み合わせで要素を組み合わせて新しい要素を作成し、世界全体を進めましょう! 作成者について: Doodle God: Good Old Times は Joybits によって作成されました。らくがき神シリーズで有名です!

