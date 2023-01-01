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Doodle God: Good Old Times

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多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

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アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

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Doodle God: Good Old Times は、Doodle God シリーズの最新バージョンです。このバージョンでは、人類の歴史を探索します。要素を組み合わせて、城、騎士、完全な軍隊を作成しましょう! Doodle God: Good Old Times のすべての要素を組み合わせることができますか? 遊び方: さまざまな組み合わせで要素を組み合わせて新しい要素を作成し、世界全体を進めましょう! 作成者について: Doodle God: Good Old Times は Joybits によって作成されました。らくがき神シリーズで有名です！

ウェブサイト：poki.com

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