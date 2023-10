Day of Meat: Radiation は、黙示録的な荒野で生き続けることをテーマとした放置型のタワー ディフェンス ゲームです。地球が終末イベントによって破壊された後、放射性モンスターが大惨事を引き起こし始めました。襲いかかる恐ろしいモンスターの波から自分自身と自分の基地を守るのがあなたの義務です。あなたの基地はすべての敵を自動的に撃ちますが、あなたの仕事は大群に圧倒されることなく効率的に基地を研究しアップグレードすることです。新しい武器、施設、発射物、健康回復、驚くべきユニークなパワーなどを発見してアップグレードしましょう!ラボで適用したアップグレードは永続的であるという事実に注意してください。したがって、リアルタイムの研究と研究室のアップグレードの間でバランスを保ち、必要に応じてゲームをスピードアップするようにしてください。忘れずに友達と共有して、誰が長く生き残れるかを確認してください。画面の下部にあるアップグレードをクリックまたはタップします。ボタンが緑色の場合、それを研究するのに十分な資金があります。赤の場合は、もう少し保存する必要があります。肉の日は、Lampogolovii によって作成されました。 Poki: Day of Meat で他のアイドル シューティング ゲームをプレイしてください。Poki では Day of Meat: Radiation を無料でプレイできます。Day of Meat: Radiation は、コンピュータおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはDay of Meat: Radiationによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。