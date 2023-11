Big NEON Tower VS Tiny Square は、障害物で満たされたエキサイティングなマルチレベルのプラットフォームを横断するパズル プラットフォーム ゲームです。あなたの親友のパイナップルがビッグスクエアに盗まれ、死の罠に満ちた大きな塔の頂上に連れて行かれました。この塔に登ると、センサーを備えた致命的なタレット、レーザーによる致命的なジャンプ、溶岩のプールなどを見つけることができます。注意深く配置されたトラップに遭遇したときに大幅な進行を失わないよう、すべてのチェックポイントに必ず立ち寄ってください。大きな単一画面セクションに分割されたこの 1 つの巨大なレベルでそれを見つけることができますか?冷たいサウンドトラックで 90 年代の美学をお楽しみください。移動 - A/D または左/右矢印キージャンプ - スペースまたは上矢印再スタート - YBig NEON Tower VS Tiny Square は EO Interactive によって作成されました。これは Poki での最初のゲームです。Big NEON Tower VS Tiny Square は Poki で無料でプレイできます。はい!これはオリジナルのゲームですが、Poki だけの簡易バージョンです。Big NEON Tower VS Tiny Square は、コンピューターおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはBig NEON Tower VS Tiny Squareによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。