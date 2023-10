D&D Beyond (DDB) は、ダンジョンズ & ドラゴンズ第 5 版の公式デジタル ツールセットおよびゲーム コンパニオンです。 DDB は、ルールブック、アドベンチャー、その他の付録を含む、ダンジョンズ & ドラゴンズの公式第 5 版本のオンライン版をホストしています。また、キャラクター ビルダーやデジタル キャラクター シート、並べ替えやフィルター処理が可能なモンスターと呪文のリスト、エンカウント ビルダー、インタラクティブなオーバーレイ Twitch 拡張機能などのデジタル ツールも提供します。公式の D&D コンテンツに加えて、カスタムの自作コンテンツを作成および追加する機能も提供します。 D&D Beyond は、ダンジョンズ & ドラゴンズ スタッフへのインタビュー、コンテンツのプレビューとタイイン、毎週の開発アップデートなど、オリジナルのビデオ、ストリーム、記事コンテンツも定期的に公開しています。D&D Beyond は以前、Twitch の子会社である Curse LLC によって運営されていました。しかし、2018 年 12 月 12 日、Fandom, Inc. は、D&D Beyond を含む Curse のすべてのメディア資産を買収したと発表しました。

ウェブサイト:dndbeyond.com

