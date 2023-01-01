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Yup for Tutors

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MacとPC用WebCatalogにあるYup for Tutorsのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Yup 家庭教師になって生徒たちに力を与えましょう はい、講師は、豊富な個別指導経験を持つ現および元教師、教育者、大学院生です。これらは、世界中の生徒が宿題に行き詰まり、概念を習得し、数学へのさらなる自信を得るのに役立ちます。 そうですね、家庭教師は生徒とその家族、そして生徒の長期的な学業の成功に大きな違いをもたらします。

ウェブサイト： yup.com

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