Yahoo Calendar is a Web-based calendar service from Yahoo!. It can read calendar feeds and events syndicated from sites that make use of the published Yahoo calendar programming interfaces.

カテゴリー : Productivity カレンダーとスケジュールサービス

ウェブサイト: calendar.yahoo.com

免責事項:WebCatalogはYahoo Calendarによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。