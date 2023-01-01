XiamenAir
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
ウェブサイト：xiamenair.com
Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるXiamenAirのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
アモイエア (旧厦門航空) は、福建省厦門に本拠を置く中国の旅客航空会社です。
ウェブサイト： xiamenair.com
免責事項：WebCatalogはXiamenAirによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
Malaysia Airlines
malaysiaairlines.com
American Airlines
aa.com
Aeroflot
aeroflot.ru
Japan Airlines
jal.co.jp
Turkish Airlines
turkishairlines.com
China Eastern Airlines
ceair.com
Azerbaijan Airlines
azal.az
Air New Zealand
airnewzealand.com
Oman Air
omanair.com
Saudia
saudia.com
Hawaiian Airlines
hawaiianairlines.com
Lufthansa
lufthansa.com