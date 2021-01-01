代替案 - Wishpond
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. は、サンフランシスコに本拠を置くアメリカの会社で、Web サイトの構築とホスティングのためのサービスとしてのソフトウェアを提供しています。同社のオンライン ビジュアル エディター プラットフォームを使用すると、ユーザーは Web サイトをデザイン、構築、起動できます。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot は、マーケティング、販売、顧客サービス、CRM ソフトウェアの完全なプラットフォームに加えて、ビジネスの成長を支援する方法論、リソース、サポートを提供します。無料のツールから始めて、成長に合わせてアップグレードしてください。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (ヘブライ語: וויקס.קום ) は、クラウドベースの Web 開発サービスを提供するイスラエルのソフトウェア会社です。これにより、ユーザーはオンラインのドラッグ アンド ドロップ ツールを使用して HTML5 Web サイトやモバイル サイトを作成できます。 Wix はイスラエルの本社およびその他のオフィスに加え、ブラジル、カナダ、ドイツ、インド、アイルランド、リトアニア、米国、ウクライナにもオフィスを構えています。ユーザーはソーシャル プラグイン、電子商取引、オンライン マーケティング、連絡先を追加できます。 Wix が開発したさまざまなアプリケーションやサ...
Salesforce
salesforce.com
セールスフォース・ドットコム株式会社は、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くアメリカのクラウドベースのソフトウェア会社です。同社は (CRM) 顧客関係管理サービスを提供し、顧客サービス、マーケティング オートメーション、分析、アプリケーション開発に重点を置いた補完的なエンタープライズ アプリケーション スイートも販売しています。 2020 年、フォーチュン誌は従業員の満足度調査に基づいて、Salesforce を「働きがいのある企業トップ 100 のリスト」で 6 位にランク付けしました。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp は、アメリカのマーケティング オートメーション プラットフォームおよび電子メール マーケティング サービスです。このプラットフォームは、その運営者である Rocket Science Group の商号です。Rocket Science Group は、2001 年に Ben Chestnut と Mark Armstrong によって設立され、後に Dan Kurzius が加わりました。 「最も人気のある電子カード キャラクターにちなんで名付けられた Mailchimp は 2001 年に開始され、数年間はサイド プロジェクトとして継続され、月に数千ドルを稼ぎました。」...
Brevo
brevo.com
Brevo (旧 Sendinblue) は、ビジネスの成長を支援します。電子メール、SMS、チャットなどを通じて顧客との関係を構築します。必要なときに、必要なツールを使用します。無料でお試しください。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign は、イリノイ州シカゴに拠点を置く、中小企業向けのクラウド ソフトウェア プラットフォームです。同社は、電子メール マーケティング、マーケティング オートメーション、セールス オートメーション、CRM カテゴリを組み合わせたカスタマー エクスペリエンス オートメーション (CXA) 用のソフトウェアを提供しています。
Framer
framer.com
プロトタイピングが簡単になり、コードは不要でブラウザベースで誰でも無料で利用できます。半分の時間で高忠実度を実現します。
Keap
keap.com
Keap は、ビジネスの成長、顧客サービスの向上、売上の増加に役立ちます。ビジネス ニーズに合わせて、Keap Grow、Keap Pro、または Infusionsoft by Keap をお選びください。無料トライアルを開始してください。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. は、マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き、コロラド州ラブランドにもオフィスを構えるオンライン マーケティング会社です。そしてニューヨーク、ニューヨーク。 同社は 1995 年に設立され、その後 2015 年にエンデュランス インターナショナルに売却されました。
MailerLite
mailerlite.com
自動化、ランディング ページ、アンケートなどの機能を備えた高度な電子メール マーケティング キャンペーンを作成します。 14 日間のトライアルでプレミアム機能に無料でアクセスできます。
ClickFunnels
clickfunnels.com
見込み顧客を獲得し、製品を販売し、世界にメッセージを届けることができるようになります。あと 1 つのファネルです!
Duda
duda.co
Duda Professional Website Builder を使用して、コンバージョン率の高い Web サイトを大規模に構築して販売します。今すぐ無料トライアルを始めてください。
Plasmic
plasmic.app
技術スタックのビジュアル ビルダー。ノーコードをコードベースにシームレスに統合して、魅力的なビジュアル コンテンツとページを作成します。チームのブロックを解除して、超高速で出荷しましょう。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay は、成長企業が Web 訪問者を引きつけて満足な顧客に変えるための、手頃な価格のオールインワン マーケティング、販売、サポート、無料 CRM ソフトウェアです。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse は、電子メール マーケティング ソフトウェア、ランディング ページ作成者、ウェビナー ホスティングなどのためのオンライン プラットフォームを提供します。クレジット カードなしで 30 日間無料でお試しいただけます。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM ソフトウェアは、中小企業向けの販売およびマーケティングの自動化を備えた、最高かつ簡単、強力でありながら手頃な価格の顧客関係管理 (CRM) です。
Builder.io
builder.io
技術スタックを視覚的に構築します。コンポーネントを使用して、ドラッグ アンド ドロップしてフレームワーク内にページとセクションを構築します。
SendPulse
sendpulse.com
マーケティングを自動化し、電子メール、Web プッシュ通知、SMS、Viber などのすべての配信チャネルを 1 つのプラットフォームに統合します。 © 2021
Brizy Cloud
brizy.cloud
ビジネスやクライアント向けに、コンバージョン率の高いセールス ランディング ページ、リード生成、マーケティング ランディング ページを作成する最も簡単な方法です。
Swipe Pages
swipepages.com
モバイル ファースト AMP ランディング ページを使用して、より多くのリードを獲得し、コンバージョン率を高めます。 7,500 人以上のマーケティング担当者から信頼されている機能満載のランディング ページ ビルダー。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode はナンバー 1 の QR コード メーカーです。ロゴ、色、デザイン、プライバシーとデータの裏付けがすべて無料で含まれています。今すぐ高品質の印刷ファイルをダウンロードしてください。
involve.me
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顧客エンゲージメントを高めます。インタラクティブファネルを通じて。 クイズ、アンケート、計算機、フォーム、支払いページ用のコード不要のコンテンツ ビルダー。カスタマージャーニーのあらゆる段階でパーソナライズされたインタラクションを作成します。
Dorik
dorik.com
コードなしで美しいウェブサイトを構築しましょう! 130 以上の UI コンポーネントと美しいテンプレートを備えた、柔軟で使いやすいノーコード Web サイト ビルダー。次の Web サイトの構築にかかる時間と費用を節約します。
Leadpages
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オンラインになってリードページで成長する 世界中の中小企業にとって頼りになる選択肢です。 コード不要の Web サイト、コンバージョン率の高いランディング ページ、ポップアップ、アラート バーなどを簡単に構築できます。
Instapage
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クリック後のランディング ページを大規模に作成、パーソナライズ、最適化するように設計された唯一のランディング ページ プラットフォームを使用して、広告のクリックをコンバージョンに変えます。
AWeber
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今すぐ AWeber を無料で試して、電子メール リストを拡大し、視聴者と関わり、売上を増やすためのすべてのソリューションを入手してください。クレジットカードは必要ありません。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io は、世界初の e コマース用ランディング ページ エディターです。魅力的なランディング ページを数分で作成し、大規模なテンプレート、モジュール、レイアウト、編集オプションのセットを探索してください。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce は、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーに本社を置くカナダのソフトウェア会社です。同社は Web サイトのランディング ページを制作しており、年次 CTA カンファレンスの主催者でもあります。
Acumbamail
acumbamail.com
電子メールや SMS キャンペーンを簡単に送信してビジネスを促進します。優れたパフォーマンスを得るために、マーケティングは複雑であってはなりません。単一のツールで、電子メール キャンペーン、SMS、ランディング ページなどを管理できます。
Taplink
taplink.at
Taplink を使用すると、Instagram 上でビジネスのコンバージョン率の高いランディング ページを 10 分で作成できます。数多くのマーケティング機能を使用して売上を増加させます
Ontraport
ontraport.com
ビジネスを活性化するために設計された CRM およびマーケティング プラットフォームである Ontraport を使用して、マーケティングを自動化、接続、最適化します。
Yext
yext.com
Yext は、オンライン ブランド管理の分野で事業を展開するニューヨーク市のテクノロジー企業です。アプリ、検索エンジン、その他の機能のクラウドベースのネットワークを使用して、ブランドの更新を提供します。同社は、ハワード ラーマン、ブライアン ディステルバーガー、ブレント メッツによって 2006 年に設立されました。最近の統計によると、2019年の時価総額は20億ドル以上、2021会計年度の収益は3億5,470万ドルとなっています。
Benchmark
benchmarkemail.com
購読者を引き付け、見込み客を育成し、美しく応答性の高い電子メールを送信し、結果を追跡するための電子メール マーケティング サービス。
VBOUT
vbout.com
VBOUT は、世界中の何千もの企業に信頼されている AI を活用したマーケティング プラットフォームで、マーケティングを自動化および一元化し、視聴者に魅力的でパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。代理店やパートナーは、VBOUT を直接またはホワイト ラベル セットアップを通じて使用して、カスタム プランを構築し、サブアカウントを管理し、1 つのクライアント アカウントから多くのクライアント アカウントにアセットを共有します。 VBOUT を使用すると、次のことが可能になります。 - すべてのソーシャル メディアを 1 か所から管理します。 - 成功する電子メール キャンペーンを...
Phonesites
phonesites.com
より多くの訪問者を顧客に変えましょう。 Web サイト、ランディング ページ、アンケート、ポップアップ、デジタル名刺をわずか 10 分で簡単に作成できます。携帯からでも大丈夫！
Knak Templates
knak.com
無料のメールテンプレート。 マーケティング担当者として、私たちは電子メールを作成する際に直面するデザインやプログラミングの課題をよく知っています。そのため、Marketo および Eloqua の電子メール テンプレート ライブラリ全体を無料で提供することにしました。電子ニュースレター、電子メール マーケティング キャンペーン、プロモーション電子メールなどの 50 を超える無料テンプレートにアクセスできます。メール アドレスを入力するだけで、50 を超える無料のメール テンプレートとランディング ページ テンプレートを受け取ることができます。コーディングは必要ありません。
BlueCamroo
bluecamroo.com
Web ベースのリード管理、CRM、プロジェクト管理、時間追跡、請求、サポート チケット発行。
dotdigital
dotdigital.com
dotdigital のオールインワン プラットフォームを使用して、電子メール、SMS、ソーシャル、プッシュ通知、ランディング ページを使用して連絡先を関与させるためのマーケティング オートメーションを作成する方法をご覧ください。
OptimizePress
optimizepress.com
完全な WordPress マーケティング ツール スイート WordPress サイトでより多くの見込み客と売上を獲得するためのオールインワン プラットフォーム ソリューションをつなぎ合わせるのをやめ、クリエイター、起業家、デジタル マーケティング担当者向けに設計された 1 つのプラットフォームを使用して、より多くのリードと売上を獲得できるサイトを構築しましょう
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop は、インスタントなオンライン公開を可能にする使いやすい Web デザイン プラットフォームです。
Mobiz
app.mobiz.co
顧客の手に直接送信される動的なコンバージョン率の高いランディング ページにより、SMS マーケティングを強化します。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
シンプルなランディング ページ ビルダー。 Unicorn Platform は、スタートアップ、モバイル アプリ、SaaS 向けのドラッグ アンド ドロップ Web サイトおよびブログ ビルダーです。 100%ノーコード。必要なスキルはゼロです。
Kartra
home.kartra.com
オンライン ビジネスが簡単に - コピーライター、Web 開発者、デザイナー、システム インテグレーターのチームを雇うことなく、オンラインで作成、マーケティング、立ち上げができます。
Marketplan
marketplan.io
オールインワンのマーケティング プラットフォーム。 マーケティング戦略全体を 1 つの強力な場所から計画、実行、計画、最適化します。
Moosend
moosend.com
最も簡単な電子メール マーケティングおよび自動化ソフトウェア。 Moosend は、実際の収益成長を促進する電子メール マーケティングと自動化エクスペリエンスを提供する、最もシンプルで最新のソリューションです。
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ShortStack を使用してカスタマイズされたインタラクティブ マーケティング キャンペーンを構築している何千ものフォーチュン 500 ブランド、広告代理店、中小企業に参加してください。 カスタマイズ可能なコンテスト、懸賞、クイズ、ハッシュタグのプレゼント、コメント入力コンテスト、ランディング ページ、ポップアップなどを作成します。
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B2B、B2C、電子メール マーケティングに特化したマーケティング オートメーション プラットフォームは、現代のビジネスの実際のニーズを満たすために構築されました。
SimplyCast
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SimplyCast is an ISO 27001:2013-certified, leading provider of engagement software for organizations worldwide. Providing both emergency and non-emergency communication technology, SimplyCast offers 20+ communication tools and channels to help organizations maximize their efficiency. The company's 3...
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Inboundio is the world’s simplest digital marketing platform targeted towards individuals and small / medium businesses looking to organize their Internet Marketing efforts as well as Agencies or franchises looking to offer an easy to use white label / reseller service to their clients/franchisees. ...
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DotcomPal is the One-Stop-Solution for individual professionals to Launch, Market, and Sell Online. It is a SaaS-based platform that has helped 16,500+ digital entrepreneurs— eBook authors, digital artists, affiliates, marketing agencies, and SMEs—with all the necessary tools required to sell, manag...
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