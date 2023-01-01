WebCatalog
Wheel

Wheel

clinicians.wheel.health

Webアプリを使う

WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード

Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるWheelのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Wheel は、企業や臨床医が仮想ケアを提供するために必要なものをすべて提供します。

ウェブサイト： wheel.com

免責事項：WebCatalogはWheelによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

こちらもおすすめ

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

Antidote Health

Antidote Health

app.antidotehealth.ai

LearnCube

LearnCube

app.learncube.com

Certain

Certain

app.certain.com

Wheel of Names

Wheel of Names

wheelofnames.com

Expertite

Expertite

enterprise.expertite.com

Up Learn

Up Learn

web.uplearn.co.uk

Suki AI

Suki AI

app.suki.ai

GoMechanic

GoMechanic

gomechanic.in

birdie care

birdie care

admin.birdie.care

Onehub

Onehub

signin.onehub.com

Lightly

Lightly

lightly-dev.com

    製品

    サポート

    会社

    法的事項

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    当社はウェブサイトの提供と改善のためにCookieを使用します。 当社のサイトを使用すると、Cookieに同意したことになります。

    プライバシーに関する方針