代替案 - Weshare

Calendly
calendly.com
Calendlyは、会議のスケジューリングを簡素化するオンラインツールで、ユーザーが可用性を共有し、他者が予約できるようにします。
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookingsは、予約管理を簡素化するオンラインスケジュールツールで、クライアントとスタッフの間で効率的なコミュニケーションを提供します。
Motion
usemotion.com
Motionは、AIを活用したタスク管理とスケジューリングアプリで、時間を最適化し日常の計画を合理化します。
Brevo
brevo.com
Brevoは、顧客サポートを強化し、販売を促進するための統合プラットフォームです。電子メール、ライブチャット、SNSなどのチャネルを活用します。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Schedulingは、オンラインでの予約管理を支援するクラウドベースのソフトウェアです。サービス業向けに自動リマインダーやカレンダー同期機能があります。
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookingsは、顧客がオンラインで予約を管理し、支払いを行えるスケジューリングツールです。カレンダーと統合し、簡単に予約が可能です。
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Proは、ホームサービスビジネス向けの業務管理アプリで、スケジューリングや請求書の作成、顧客管理を効率化します。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBookは、フリーランサーや中小企業向けのクライアント管理プラットフォームで、請求書、提案、予約管理などを提供します。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDashは、中小企業向けの統合クラウドベースのビジネス管理プラットフォームで、プロジェクト管理やCRMなどの機能を提供します。
Doodle
doodle.com
Doodleは、会議や予約の調整を簡単に行えるオンラインスケジューリングアプリです。ユーザーは専用の予約ページを作成できます。
Cal.com
cal.com
Cal.comは、予約管理およびカレンダー統合を簡素化するオープンソースのスケジューリングプラットフォームです。
Bloom
bloom.io
Bloomは独立したビジネスオーナーやフリーランサー向けのビジネスワークスペースで、クライアントとのやり取りを一元化するツールです。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLivingは、フィットネスとウェルネス業界向けの包括的なビジネス管理ソフトウェアで、予約や支払いを効率的に管理します。
Picktime
picktime.com
Picktimeは、企業がオンラインで予約を管理・スケジューリングできるアプリで、クライアントが24時間予約可能です。
Booksy
booksy.com
Booksyは、予約管理や顧客管理を行うためのアプリで、美容業界向けに設計されています。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsaiは、フリーランサーや中小企業向けにプロジェクト管理、請求書作成、クライアント管理を統合したビジネス管理アプリです。
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.meは、企業向けのオンライン予約スケジューリングソフトウェアです。顧客が24/7で予約でき、リマインダー機能も提供します。
Mindbody
mindbodyonline.com
Mindbodyアプリは、ヨガやフィットネスクラスの検索、マッサージや美容施術の予約ができる、健康とフィットネス向けのアプリです。
zcal
zcal.co
ZCALは、カスタマイズ可能な会議リンクを作成し、スケジュール管理を効率化する次世代の予約プラットフォームです。
Setmore
setmore.com
Setmoreは、オンラインで予約を管理し、顧客とのスケジュールを調整するための簡単なウェブアプリケーションです。
vcita
vcita.com
vcitaは、予約管理、請求書作成、顧客管理を統合したビジネス管理プラットフォームです。中小企業向けに設計されています。
Qualified
qualified.com
Qualifiedは、Salesforceを利用する収益チーム向けのパイプライン生成プラットフォームです。ウェブサイトを使ってバイヤーの意図を特定し、営業会話を開始します。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRMは、販売プロセスの管理と顧客関係の改善を支援する視覚的な顧客関係管理アプリケーションです。
Timely
gettimely.com
Timelyは、サロン向けの予約管理ソフトで、顧客がオンラインで予約でき、ビジネスを効率的に運営する手助けをします。
Serviceform
serviceform.com
Serviceformは、ウェブサイト訪問者を顧客に変換するためのツールを提供するSaaSアプリです。Sales、Support、Marketingを一元管理します。
GReminders
greminders.com
GRemindersは、GoogleカレンダーやMicrosoft Outlookに統合されたリマインダー送信と予約スケジュール管理のアプリです。
Reservio
reservio.com
Reservioは、70以上の業種に対応した予約管理ソフトウェアで、24時間のオンライン予約、スケジュール管理を提供します。
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMeは、カスタマイズ可能な予約ページや自動リマインダーを備えたスケジューリングプラットフォームです。ユーザーは簡単に予約を管理できます。
OnceHub
oncehub.com
ワンハブは、会議と予約管理を簡素化し、CRMとの統合を通じて業務効率を高めるスケジューリングプラットフォームです。
Appointlet
appointlet.com
Appointletは、顧客が直接予約できるリンクを提供し、会議の管理を簡素化するスケジューリングツールです。
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