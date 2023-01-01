Wawa
order.wawa.com
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるWawaのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
こちらもおすすめ
Keurig
keurig.com
Marketing 360
app.marketing360.com
Wendy's
wendys.com
Hisably
app.hisably.com
Harbor Compliance
harborcompliance.com
Amazon Fresh
fresh.amazon.com
byFood
byfood.com
Coach Outlet
coachoutlet.com
Holland & Barrett
hollandandbarrett.com
Supplyit
app.supplyit.com
Snapp Business
corporate.snapp.taxi
Foxtrot
foxtrotco.com