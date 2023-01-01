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MacとPC用WebCatalogにあるWawaのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

一日中利用できるコンビニエンス ストア、Wawa で一日を元気づけましょう。 Built-To-Order® の食品や飲料、コーヒー、燃料サービスなどを利用できます。

ウェブサイト： wawa.com

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