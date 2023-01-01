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Traveling Mailbox

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MacとPC用WebCatalogにあるTraveling Mailboxのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

当社は、個人や中小企業が世界中のどこにいてもオンラインで郵便物を閲覧できるようにする世界クラスの郵便スキャン ソリューションを提供しています。私たちはあなたに固有の実際の物理的な住所を提供します。郵便物が到着すると、封筒の外側をスキャンします。その後、内容をスキャンし、郵便物を転送し、シュレッダーにかけ、返送するか、保管するかを指示されます。

ウェブサイト： travelingmailbox.com

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