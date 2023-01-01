Traveling Mailbox

当社は、個人や中小企業が世界中のどこにいてもオンラインで郵便物を閲覧できるようにする世界クラスの郵便スキャン ソリューションを提供しています。私たちはあなたに固有の実際の物理的な住所を提供します。郵便物が到着すると、封筒の外側をスキャンします。その後、内容をスキャンし、郵便物を転送し、シュレッダーにかけ、返送するか、保管するかを指示されます。

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