代替案 - ToneDen
Bitly
bitly.com
Bitly は URL 短縮サービスおよびリンク管理プラットフォームです。 Bitly, Inc. は 2008 年に設立され、ニューヨーク市に拠点を置く非公開企業です。 Bitly は、ソーシャル ネットワーキング、SMS、電子メールで使用される、毎月 6 億のリンクを短縮します。 Bitly は、多くの人が短縮 URL を使用した結果作成された集計データへのアクセスに料金を請求することで収益を上げています。 2017 年、Spectrum Equity は Bitly の過半数株式を 6,400 万ドルで取得しました。2018 年 8 月の時点で、Bitly は 375 億を超える UR...
BL.INK
bl.ink
エンタープライズ リンク管理。グローバル チームにコラボレーション、コンプライアンス、創造性を提供して、あらゆるエンゲージメントを改善し、データを保護し、クリックごとに信頼性を生み出します。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode はナンバー 1 の QR コード メーカーです。ロゴ、色、デザイン、プライバシーとデータの裏付けがすべて無料で含まれています。今すぐ高品質の印刷ファイルをダウンロードしてください。
Linkfire
linkfire.com
音楽マーケティングのためのスマート リンク。最初のシングルから最初のワールド ツアーまで、Linkfire はアーティストのプロモーションをあらゆる段階で簡素化します。大手レーベルや5万人以上のアーティストから信頼されています。
Linkr
linkr.com
クリエイターとブランドのためのオールインワン収益化プラットフォーム! Linkr.com でリンクインバイオを作成し、フォロワーを増やし、創造性を収益化し、繁栄することができます。
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page is an easy-to-use tool to crease awesome page for all social networks and messengers. Large set of templates and customization feature help to create incredible pages for your business. Features: - Create multipe pages in one project - Support of Google Analytics, Facebook Pixel, TikTok Pi...
Social Unicorn
social-unicorn.com
To grow, your brand needs visibility. While Social Channels are wonderful to spread the word, maintaining LinkedIn and Twitter is time consuming and requires constant inspiration. With Social Unicorn everything is automatic! You feed the machine with everything you have to say (lists of blog posts,...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks is a SEO software that helps with off-page SEO. We help simplify link building and save time for link builders. We do this by: 1. Creating a community of verified SaaS Marketers interested in content collaborations 2. Once you enter your priority keywords we search it in all member websit...
geno.link
geno.link
Geno.link is a software for all digital creators, coaches, marketers, entrepreneurs and anyone who wants to share, sell and show more online, even WITHOUT an expensive and complex website.
Amplify
amplify.link
Amplify.link provides the tools and knowledge to help artists and creators market themselves more effectively, reach more fans, and monetize their audiences. Offering highly customizable smart link pages for music marketing, powerful analytics and insights, and forward thinking features to help user...
1LINK.IO
1link.io
Improve the user experience and automatically optimize your app presence on the web. Device detection, landing page and analytics included.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks is the ultimate tool for creating music smart links for marketing, pre-save campaigns, artist pages and more. Instantly take your music marketing campaigns to the next level. Use Soundplate Clicks to easily create intelligent smart links for your music with innovative new features ...
Veshort
veshort.com
Veshort は、顧客に効率的にリーチできるようにする強力なマーケティング ツールで構築された URL 短縮ツールです。当社のオールインワン プラットフォームを使用すると、マーケティング キャンペーンを開始するために必要なものがすべて揃っています。
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink は、スマートバイオリンクページを作成するためのバイオメーカーのリンクです。ソーシャル メディア リンク用のスマートな自己紹介ページを構築します。 Tapbiolink を使用すると、自己紹介ページにリンクを作成して、すべての重要なリンクなどを 1 か所にまとめることができます。 Tapbiolink には、美しいランディング ページを作成するための 20 以上のアドオンが付属しています。機能: -> Bio Link Creator -> QR Code Generator -> URL Shortener -> VCard Generator -> ニュースレター購読 ...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link は、GS1 デジタル リンク QR コードを大規模に作成および管理するためのプラットフォームです。 GTIN だけで商品をオンラインに公開し、スマート ページへの準拠を簡素化し、購入前後の買い物客のエンゲージメントを高めます。
JoyQR
joyqr.com
当社のプラットフォームは、カスタム QR コード生成と魅力的な自己紹介ページを提供し、視聴者とのつながり方に革命をもたらします。マーケティング戦略を強化するためにカスタマイズされた広範な分析で洞察の世界に飛び込みましょう。 JoyQR でシームレスなインタラクションの喜びを体験し、ブランドの影響力が成長するのを観察してください。すべてのスキャンが新たな機会につながります。マーケティング戦略を強化するには、表示を減らします。 JoyQR でシームレスなインタラクションの喜びを体験し、ブランドの影響力が成長するのを観察してください。すべてのスキャンが新たな機会につながります。
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
私たちが解決している問題 不正確なマーケティング報告は、米国のマーケティング予算に毎年 500 億ドルの穴を掘っています。 Campaigntrackly は、キャンペーンのメタデータと追跡リンクをこれまでより簡単に標準化し、正確な洞察とデータ主導の意思決定を促進することで、企業がこのギャップを埋めるのを支援します。私たちが行うことを 36 倍高速化します。 10倍簡単。 100%正確です。マーケティング担当者向けのシンプルで完全に自動化されたキャンペーン メタデータおよび URL ビルダー アプリ 当社の特徴 お客様のワークフローを中断して当社の Web サイトに強制的にアクセスするのではな...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (旧 Beaconstac) はニューヨーク州ニューヨークに拠点を置き、25,000 を超える世界的ブランドが QR コードへの取り組みを 1 つのスケーラブルなプラットフォームに統合するのを支援しています。これにより、QR コードの洞察をより広範なモバイル マーケティング戦略に結び付けることができるようになります。当社は 40 か国以上の顧客にサービスを提供しています。当社は、SOC2 および GDPR に準拠した唯一の QR コード ソリューションです。当社のオールインワン QR コード プラットフォームとジェネレーターは、顧客エンゲージメントの促進、物理的なマーケティング...
TLinky
tlinky.com
TLinky へようこそ - 究極のリンク管理ソリューション! TLinky では、個人、マーケティング担当者、企業がオンライン プレゼンスを最適化し、マーケティング キャンペーンを簡素化できるように支援します。オールインワン プラットフォームを使用すると、リンクをシームレスに管理、追跡、共有できるため、視聴者は可能な限り最高のエクスペリエンスを得ることができます。 * 短いリンク: 覚えやすく共有しやすい、ブランド化されたカスタムの短いリンクを作成します。長くて乱雑な URL に別れを告げて、リンクを目立たせましょう。 * QR コード: エンゲージメントを促進し、顧客エクスペリエンス...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle は、ミュージシャンがウェブサイトを構築し、ファンへの直接マーケティングやオンライン販売を管理するための最も効果的なプラットフォームです。当社のオールインワン プラットフォームは、ミュージシャンに強力なデザイン オプション、モバイル対応テンプレート、手数料無料の音楽およびグッズ ストア、メーリング リスト管理、詳細なファン分析、電子プレス キット ツール、スマート リンクなどを提供します。 Bandzoogle は無料で試用でき、ホスティングと無料のカスタム ドメイン名を含む、月額 8.29 ドルから始まる手頃な月額プランがあります。
Autonix
autonix.io
QR コードはどこにでもありますが、Autonix では非常に価値があります。 Autonix は、代理店、市場、小売、医療、政府などを対象とした、規模の大小を問わず組織に対応する堅牢な QR コード追跡ソリューションです。
Limey
limey.io
美しい 1 ページの Web サイトを数分で作成できます。 視聴者とつながり、見込み客を獲得し、エクスポートします。