代替案 - Todoist

Zenkit To Do は、生産性を高めて誰とでも共同作業できるようにする、非常にシンプルなタスク管理アプリです。 タスク、買い物リスト、会議、イベント、旅行、アイデア、メモ、場所、その他自分にとって重要なものを整理できます。 リストを作成し、チームメンバー、家族、友人とタスクを共有できます。 To Do はすべてのデバイス間ですべてを同期するため、どこにいても、オフラインでもリストにアクセスできます。