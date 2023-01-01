TIKR
app.tikr.com
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるTIKRのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
こちらもおすすめ
AInvest
ainvest.com
Stock Rover
stockrover.com
Taurus Capital
app.tauruscapital.biz
Trading Terminal
tradingterminal.com
Finscreener
finscreener.org
Estateguru
account.estateguru.co
Stessa
app.stessa.com
Awario
awario.com
iSmartRecruit
app.ismartrecruit.com
ANT Aliceblue
ant.aliceblueonline.com
OpenVC
openvc.app
INDmoney
indmoney.com