代替案 - TicketSpice

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Eventbrite は、米国に拠点を置くイベント管理およびチケット販売の Web サイトです。このサービスを使用すると、ユーザーはローカル イベントを参照、作成、宣伝できます。このサービスは、イベントが無料でない限り、オンライン チケット発券サービスと引き換えにイベント主催者に料金を請求します。2006 年に設立され、サンフランシスコに本社を置く Eventbrite は、2012 年に英国に最初の国際オフィスを開設しました。同社は現在、ナッシュビル、ロンドン、コーク、アムステルダム、ダブリン、ベルリン、メルボルン、メンドーサ、マドリード、サンパウロ。同社は2018年9月20日にティッカーシ...

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Ticket Tailor は、あらゆる形式や規模のイベントに対応する、シンプルで無料のイベント チケット発行ソリューションです。無料でサインアップし、初めてのイベントをライブ配信し、チケットをオンラインで販売します。

Afton Tickets

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