代替案 - TicketSpice

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite は、米国に拠点を置くイベント管理およびチケット販売の Web サイトです。このサービスを使用すると、ユーザーはローカル イベントを参照、作成、宣伝できます。このサービスは、イベントが無料でない限り、オンライン チケット発券サービスと引き換えにイベント主催者に料金を請求します。2006 年に設立され、サンフランシスコに本社を置く Eventbrite は、2012 年に英国に最初の国際オフィスを開設しました。同社は現在、ナッシュビル、ロンドン、コーク、アムステルダム、ダブリン、ベルリン、メルボルン、メンドーサ、マドリード、サンパウロ。同社は2018年9月20日にティッカーシ...