代替案 - TicketSpice
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite は、米国に拠点を置くイベント管理およびチケット販売の Web サイトです。このサービスを使用すると、ユーザーはローカル イベントを参照、作成、宣伝できます。このサービスは、イベントが無料でない限り、オンライン チケット発券サービスと引き換えにイベント主催者に料金を請求します。2006 年に設立され、サンフランシスコに本社を置く Eventbrite は、2012 年に英国に最初の国際オフィスを開設しました。同社は現在、ナッシュビル、ロンドン、コーク、アムステルダム、ダブリン、ベルリン、メルボルン、メンドーサ、マドリード、サンパウロ。同社は2018年9月20日にティッカーシ...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor は、あらゆる形式や規模のイベントに対応する、シンプルで無料のイベント チケット発行ソリューションです。無料でサインアップし、初めてのイベントをライブ配信し、チケットをオンラインで販売します。
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets is beating out every other ticket company when it comes to Price, Client Support, Onsite Equipment, Backup Wifi, Feature Set, Daily Payouts, & Increasing Your Event Profitability. HOW? Afton Tickets simply does so much more, for less. By passing our small service fee to your attendees,...