代替案 - Tellody

Fyre

fyre.id

Fyre は、ブロックチェーン業界向けに特別に作成されたマーケティング ツールです。 Hypersign プロトコル、個人および社会的認証情報に基づいた Fyre を使用すると、企業はソーシャル メディアの爆発的な宣伝、懸賞、コンテスト、紹介プログラムなどを使用した爆発的なリアルタイム プロモーションを通じてカルト レベルのフォロワーを育成できます。これは Web3 に準拠しており、公開キー暗号化に基づいて構築されています。 Fyre は、「回復力があり信頼できるコミュニティ」を安全に構築するのに役立ちます。 Fyre を使用すると、ブロックチェーン プロジェクトは次のようなコミュニティ イ...