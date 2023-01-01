TEC Concursos
tecconcursos.com.br
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるTEC Concursosのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
ウェブサイト： tecconcursos.com.br
免責事項：WebCatalogはTEC Concursosによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
Operand
app.operand.com.br
Kinbox
app.kinbox.com.br
Kazah
app.kazah.io
Belle Software
app.bellesoftware.com.br
T2 Educação
app.t2.com.br
Shopping de Preços
app.shoppingdeprecos.com.br
Ummense
app.ummense.com
Cloud Gym
app.cloudgym.io
Captei
app.captei.com.br
Next Fit
app.nextfit.com.br
Contajá Contabilidade Online
app.contaja.com.br
Sistema Worklab
app.worklabweb.com.br