代替案 - Tapstream
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer を使用して、モバイル マーケティング キャンペーンを分析および測定し、顧客のジャーニーに関する貴重な洞察を取得し、影響力のある意思決定を行います。
AppMetrica
yandex.com
アプリメトリカ |アプリ分析とマーケティングを 1 つのプラットフォームで
Branch
branch.io
デジタル ブランドは Branch で成長します。エンドツーエンドのユーザーエンゲージメントを高め、すべてのデバイス、チャネル、プラットフォームにわたるマーケティング効果の総合的な測定を提供するように設計されたエンタープライズグレードのソリューションでビジネスを成長させます。
Adjust
adjust.com
モバイル測定が簡単に: Adjust はすべてのマーケティング活動を 1 つの強力なプラットフォームに統合し、ビジネスの拡大に必要な洞察を提供します。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
エンゲージメントを高める電子メール自動化ソフトウェア。 コンバージョンを促進するパーソナライズされたコンテンツで電子メールの視聴者を引きつけます。 Upland Adestra は、世界的なブランドや成長中のブランド向けに、ファーストパーソン マーケティングの電子メールとライフサイクル マーケティング ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーです。
Airbridge
airbridge.io
デバイス、アイデンティティ、プラットフォーム全体で真のマーケティング効果を測定するための、Web およびアプリ用のユニバーサル アトリビューション プラットフォーム。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...
Cometly
cometly.com
Cometly は、企業が広告キャンペーンのより正確なアトリビューションを取得し、正確なデータに基づいて広告の最適化に関するより賢明な意思決定を行うことを可能にするアトリビューション クラウド プラットフォームです。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Ad Cloud は、Meta 広告主が Facebook トラッキング、自動化、ターゲティング、クリエイティブ、広告管理など、広告のあらゆる領域を最適化できるよう支援する幅広いソリューションを提供します。
Singular
singular.net
データを追跡する時間はゼロです。成長を促進するためにより多くの時間を費やします。 次世代のアトリビューション、フルファネルのマーケティング データ、クラス最高の不正行為防止により、ROI を完全に把握できます。 Singular は、G2 Crowd によると、MMP の中で第 1 位にランクされています。私たちは、世界トップのモバイル マーケティング担当者が次世代アトリビューションでより迅速な成長を推進できるよう支援します。
Tenjin
tenjin.com
アプリ開発者向けのモバイル マーケティング データ。 SKAdNetwork レポート、無料アトリビューション、広告収益 LTV、コストと広告収益の集計、自動化 API、社内 BI オンデマンド。