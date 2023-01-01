TAP Air Portugal
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ウェブサイト：flytap.com
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TAP ポルトガル航空は、ハブ空港としても機能するリスボン空港に本社を置く、ポルトガルの国営フラッグキャリア航空会社です。 TAP (Transportes Aéreos Portugueses) は、2005 年以来スター アライアンスのメンバーであり、世界 34 か国の 90 の目的地へ週平均 2,500 便のフライトを運航しています。
ウェブサイト： flytap.com
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