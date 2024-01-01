代替案 - SynergyXR
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat は、Graham Gaylor と Jesse Joudrey によって作成され、VRChat, Inc. によって運営されているオンライン仮想世界プラットフォームです。このプラットフォームを使用すると、ユーザーはユーザーが作成した 3D アバターや世界を使用して他のユーザーと対話できます。
Contentful
contentful.com
最新のコンテンツ プラットフォームでより迅速に起動します。 コンテンツを管理する最も簡単かつ迅速な方法は、ツールを統合することです。チャネル全体で公開します。業界をリードするアプリ フレームワークでチームのブロックを解除します。
Spatial
spatial.io
Spatial にジャンプして、無数のメタバース ギャラリー、スペース、イベントを表示します。メタバースをあなたの手のひらで体験してください。どこからでも参加可能！ アーティストや起業家による精巧な作品をご覧ください。専門家や友人と会い、文化イベントのために世界中の空間コミュニティとつながりましょう。 あなたにそっくりなアバターを作成します。それなら、無料で独自のギャラリーを構築し始めましょう!
Zoho Lens
zoho.com
拡張現実を使用したインタラクティブなリモート アシスタンス。 遠隔地にあるユーザーのスマートフォンのカメラにアクセスすることで、プラントの機械からサーバーに至るまで、いつでも自席から設備のトラブルを確認できます。
Contentstack
contentstack.com
どこでも望むデジタル体験 #1 ヘッドレス CMS を搭載した唯一の完全自動コンポーザブル DXP を使用して、ビジネスをより多くの場所に連れて行きましょう
Augmentir
augmentir.com
スマートなデジタル化が優れた運用を促進 Augmentir のコネクテッド ワーカー ソリューションは、最前線のオペレーション テクノロジーのリーダーとして認められています。 従業員のオンボーディングを迅速化し、生産性を高めるまでの時間を短縮し、的を絞った再スキルとスキルアップを可能にし、個人のニーズに基づいたデジタル ガイダンスで従業員をサポートします。
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty, Desktop, and Mobile training software that is game-based, cost-effective, and scalable to the size of any company. With TrainBeyond you train your workforce with hands-on and interactive experiences, at industry standards, and without taking risks.
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
A strategic partner helping med-device leaders solve the Competency @ Scale Gap todrive commercial success.
Motive.io
motive.io
The Motive Training Platform is the complete toolset that gives training professionals the power to create and control their VR training, making it simple to build and distribute VR training material at scale.
CenarioVR
cenariovr.com
Create Immersive Experiences with the Easiest VR Platform.
ClassVR
classvr.com
ClassVR is a versatile platform using the power of Virtual and Augmented Reality for education and training from the classroom to the boardroom
Warp VR
warpvr.com
Warp VR is the easiest and most powerful way to create and scale interactive story-based VR training & onboarding scenarios for enterprise, training agencies and education. Companies like ASML, Erste Bank, KLM, Shell, and Tata Steel use Warp VR to train their workforce in safety, security and soft s...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D helps you create top-performing web-based 3D viewer that works great on mobile and VR. It is tailored for real-time Archviz walkthrough, 3D product configurator and presentation. Thanks to the unique sets of AutoOptimization tech, even a complex architectural scene with multi-millions poly now...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, a platform offering no-code, web-based content creation. It emphasizes affordability, ease of use, and AI-driven 3D conversion capabilities. Users can create immersive content without coding, leveraging a robust library of 3D assets. Sharing creations is simplified with a single link for imme...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR is the leading immersive cloud-platform to review designs, manage client presentations and collaborate for professionals working in the Building Industry. With direct integrations to leading softwares like Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion and others, bring your designs to the clou...
StellarX
stellarx.ai
Collaboration should be simple, straightforward, and effective. StellarX empowers business professionals across industries to better themselves with immersive AI-enabled experiences. Simply drag-and-drop, grab and go, point and click, or set it and forget it. You name it, consider it done—without co...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR is a enterprise grade analytics platform for virtual reality. It can track, aggregate, and analyze visual telemetry information about your users.
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
Agora World
agoraworld.io
Agora World is WordPress or Canva for 3D content creation. We offer a streamlined, no-code, & fully customizable 3D Design Platform and Multiplayer Infrastructure to create and publish professional immersive social experiences in as little as 1 hour. We handle all of the 'under-the-hood' technology,...
MootUp
mootup.com
MootUp is the only virtual meeting and event platform that provides a cross-device, 3D environment accessible without a download for event professionals and agencies located around the world needing to provide their attendees a truly immersive and engaging experience that safely allows for collabora...
vTime
vtime.net
vTime is the VR sociable network that takes the humble smartphone, and transforms it into a passport to the outer edges by simply adding a virtual reality headset. Released for Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS and Android the free app allows...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR strives to be a leader in the space of enterprise VR collaboration. We have created a brand new universe optimized for business meetings in distributed teams. Innovative, creative, and critical thinking, combined with detail-oriented design and user-centricity result in an exceptional exper...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
CareAR
carear.com
CareAR を使用すると、問題をより迅速に解決し、派遣を削減し、顧客満足度スコアを向上させることができます。当社のサービス エクスペリエンス管理 (SXM) プラットフォームは、顧客とサービス管理チームにリモート AR サポートとセルフガイドの指示を提供し、顧客、従業員、現場スタッフのエクスペリエンスを大幅に向上させます。利点: • 解決までの時間の短縮: 即座に視覚的なコンテキストを取得 – 状況の評価ではなく、問題の解決に時間を費やします。 • 初回修正率の向上: 注釈ツールボックスを利用してより迅速な解決を実現します。 • コストのかかるディスパッチを回避: リモートの解決策を向上させ...
Ajna Lens
ajnalens.com
AjnaVidya を使用して、誰もが XR で作成、配布、成長できるように支援します。 業界のスキルを数分で学びましょう。最先端のツールとリソースを使用して XR エクスペリエンスを作成し、AjnaVidya にデプロイして配布します。コンテンツの分析にアクセスして、無限に成長します。
SimX
simxvr.com
SimX のソフトウェアは、物理シミュレーション マネキンを、どこにでも投影できるカスタマイズ可能な高解像度の 3D 仮想患者に置き換えます。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR は、B2B ユーザー向けの Extended Reality クラウド資産管理およびセルフサービス出版プラットフォームです。 AR.js、Quick Look、WebAR 用の 8th Wall などのさまざまな AR/VR テクノロジーだけでなく、Android および iOS アプリケーション用の ARKit/ARCore も集約しており、追加の開発作業を行わずに統合 Web インターフェイスを介してアクセスを容易にします。同じ Web インターフェイスを介して、ユーザーはコンテンツ資産を管理し、プロジェクトを作成し、対応するプロジェクトにチームメンバーを割り当てることができま...
Plattar
plattar.com
Plattar は、急速に進化する拡張現実 (ARKit + ARCore) および XR テクノロジーを消費者向けハードウェアおよびブラウザの進化と組み合わせて活用し、顧客が物理的に存在することなく 3D および/またはコンテキスト内で製品を体験できる新しいイネーブラーとして機能します。これらおよびその他の新興テクノロジーは、製品ライフサイクル全体を通じて関与する機能を提供します。これは、仮想教育、サポート、および補完的な製品のアップセルを通じて、導入、使用、ロイヤルティを結び付ける継続的な方法です。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe は、エンタープライズ グレードの 3D、拡張現実 (AR)、および仮想現実 (VR) アプリケーションを構築するプロセスに革命をもたらした最先端のプラットフォームです。以前は、このようなアプリの開発には、専門的なスキル、長い開発サイクル、および多額の予算が必要でした。現在、Vuframe によってプロセス全体が簡素化され、あらゆる規模の企業がアクセスできるようになりました。
CGTrader
cgtrader.com
ライセンス可能なストックおよびカスタム 3D モデルの世界最大のソースである同社の活動には、相互に関連する 2 つの事業分野が含まれます。 800,000 を超えるライセンス可能な 3D モデルを備えた自社セルフサービスの 3D モデル用 CGTrader マーケットプレイスと、企業顧客およびオンライン小売業者向けの CGTrader Enterprise 3D モデリングにより、2D 製品画像を写真のようにリアルな 3D モデルに変換できます。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR は、業界で最もシンプルかつ強力な AR プラットフォームを備えたクラス最高のものです。没入型の XR エクスペリエンスを作成するために、中小企業や代理店向けに特別に構築された基盤です。印刷物、販売資料、電子商取引製品のビジュアライゼーションなどを拡張現実エクスペリエンスに変換します。 EvolveAR は、完全に没入型のユーザー エクスペリエンスを作成、再生し、顧客、パートナー、友人に提供するのに役立つ AR 機能のフルセットを提供します。これには、ビデオ、オーディオ、アクション ボタン (CTA)、画像、360° ビデオ、3D モデルなどの主要な拡張現実機能がすべて含まれて...
Zapworks
zap.works
Zapworks は、受賞歴のある WebAR プラットフォームです。当社の一連のクリエイティブ ツール、SDK、カスタム ブランディングおよびホスティング ソリューション、強力な CMS を使用して、影響力のある WebAR エクスペリエンスを作成、管理、公開します。 Zapworks は、ノーコード、ローコード、またはカスタム コード ソリューションを使用して、スキル セットやビジネス目標に関係なく、デザイナー、開発者、マーケティング担当者が没入型の WebAR エクスペリエンスを作成できるようにします。 WebAR 用に構築された世界最先端のコンピューター ビジョン 当社のコア トラッキ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) は、開発者や企業が 3D コンテンツを保存、保護し、組織内外でリアルタイムに共有するための 3D 資産管理プラットフォームです。当社は、3D ファーストのコンテンツ管理システム (CMS) と配信ネットワーク (CDN)、資産圧縮および変換ツール、および開発者や組織が 3D コンテンツをリアルタイムで管理、処理、ストリーミングできるようにするスケーラブルな BaaS インフラストラクチャを提供します。デバイス。当社は、当社のプラットフォームを使用してリアルタイム 3D エクスペリエンス (ヘルスケア、エンターテイメント、小売、ゲーム、マーケティン...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo を使用すると、サポート エージェントが顧客の携帯電話のカメラにアクセスするためのリンクを送信し、顧客にアプリをインストールしてもらうことなく、何が表示されているかを確認できます。 Viewabo は、企業が顧客と同じように物事を認識できるようにすることで、より合理化された診断と問題解決のプロセスを提供してカスタマー サービス チームを強化します。これにより、摩擦が軽減され、所要時間が短縮され、リモート カスタマー サポート エクスペリエンスが向上します。
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE は、機械メーカーの顧客サポートを次のレベルに引き上げるように設計されています。奉仕のために世界中を旅するのはやめましょう。拡張現実を介してエンド ユーザーにマシンのドキュメントを提供したり、顧客の視点にライブで接続して問題をリモートで解決したりできます。
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® は、拡張現実ベースのリモート ガイダンスおよびデジタル ワークフロー システムで、スマート グラスなどのさまざまなデバイスと併用して、リモートの専門家にアクセスし、現場の資産をリモートで診断、評価、トラブルシューティングできます。 Telepresenz は、遠隔地の専門家と現場ユーザーとの間のリアルタイムの双方向コミュニケーションを可能にし、必要なときにそのような専門知識を提供することに関連するコストを削減し、世界中にいる個人との共同作業を可能にするだけでなく、完全に実行可能なものにします。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens は、現場でホログラフィック データを正確に位置合わせすることにより、プロジェクト調整に複合現実を利用し、作業員が物理環境のコンテキストに重ねてモデルを確認できるようにします。
AR Genie
argenie.ai
AR Genie は、AI、拡張現実 (AR)、ラージ ランゲージ モデル (L.L.M.) を活用した視覚的なリモート アシスタンス ツールです。これにより、専門家は技術者や顧客とグローバルに連携し、複雑な技術的問題をリモートで解決するために、ライブビデオ上の AR 注釈を使用して視覚的に支援およびガイドできるようになります。当社のユーザーフレンドリーなツールにより、AR メガネ、モバイルデバイス、タブレットを使用して問題のトラブルシューティングが簡単になり、技術用語に伴う混乱や複雑さが解消されます。運用およびメンテナンスまたはトレーニングにおけるテクニカル サポート機能を強化して、解決を迅...
XMReality
xmreality.com
XMReality は、企業向けに構築されたリモート ビジュアル アシスタンス ソリューションを提供します。常に完全に安全で、ブランドに合わせてカスタマイズ可能です。拡張現実によって強化され、使いやすさを考慮して設計された XMReality は、リモートでの問題解決をこれまでよりも迅速に行えるほど強力でありながら、組織内の誰もが使用できるほどシンプルです。導入にかかる時間がゼロなので、すぐに始めることができます。 XMReality AB (出版) は、遠隔視覚支援の市場リーダーであり、当社のソリューションは世界 60 か国以上で使用されています。 Nestlé、Electrolux Pro...
SightCall
sightcall.com
SightCall は、世界をリードする拡張現実を活用したビデオ クラウド プラットフォームであり、世界中のすべての大陸で企業と顧客の間のライブのリモート インタラクションを提供します。接続されたモバイルファーストの世界では、SightCall を活用する企業は、顧客が見ているものを確認し、リモートで顧客を案内することができます。リモート ビデオ アシスタンスにおける 10 年以上の経験を持つ SightCall は、企業が拡張現実とライブ ビデオの力で顧客サービスとフィールド サービスを変革できるよう支援します。詳細については、www.sightcall.com をご覧ください。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning のリモート アシスタンス ソフトウェアはビデオ コラボレーション サービスを提供し、企業の専門家が世界中のどこにいても、支援を必要とする人たちと事実上連携して作業できるようにします。同社のクラウドベースのソリューションは、2 つのビデオ ストリームの結合や 3D 注釈の使用などの拡張現実機能を適用して、リアルタイム コミュニケーションを改善し、困難な問題を解決します。 Help Lightning は、複雑な機器や製品の設置、検査、トレーニング、サービス、修理に使用されます。 Help Lightning を使用すると、初回修理率の向上、トラックロールの減少、労働...
Streem
streem.com
StreemCore® は、すぐに使える拡張現実 (AR) 機能を使用したエンタープライズ クラスのリモート視覚支援ツールです。ダウンロード不要のインタラクティブなビデオ コラボレーション ツールを追加することで、企業はリモートですぐに確認して解決できるため、診断とサポートの解決時間が短縮されます。 Streem の API または SDK を使用すると、リモートの AR 対応ビデオ ツールをネイティブ アプリや既存のワークフローに埋め込んだり統合したりできます。
AIRe Link
aire.link
AIRe Linkは、顧客とのリモートコミュニケーションのためのプロフェッショナルツールです。お金と時間を節約し、ノウハウを次世代の技術者に継承します。
Virbela
virbela.com
Virbela は、リモートワーク、学習、イベントのための魅力的な仮想世界を構築します。行動心理学者のチームによって 2012 年に設立された Virbela の使命は、組織と人々がリモートファーストの未来で繁栄できるよう支援することです。 Virbela は、ソーシャル性とコラボレーション性が高い没入型 3D スペースにより、ビジネス体験と対面体験をオンラインで実現しながら、リモート チームのつながりと生産性を高めます。 Virbela は eXp World Holdings, Inc. (ナスダック: EXPI) が所有しています。当社のバーチャル オフィス、教室、イベント スペースなど...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom は、デジタル コラボレーションとエンゲージメントにおける次の進化であり、すべての仮想要件に合わせて構築された完全にカスタマイズ可能な 3D 環境です。新しい仕事の世界は、これまで閉じ込められてきた 2D ビデオ会議地獄ではありません。それは、つながり、コラボレーション、コミュニケーションを強化する没入型のデジタル エクスペリエンスです。リモートとは、排除されることを意味する必要はありません。人々がその一員になりたいと思う世界を作りましょう。 Breakroom の最先端の Metaverse プラットフォームには、不可能を可能にする強力な機能が満載されています。あらゆる種類...
Trezi
trezi.com
Trezi は、AEC 業界向けの没入型 VR 製品で、3D モデリング ソフトウェアと建築ソフトウェアの設計をリアルタイムで共同体験できるようにします。