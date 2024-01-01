代替案 - SynergyXR

AR Genie

argenie.ai

AR Genie は、AI、拡張現実 (AR)、ラージ ランゲージ モデル (L.L.M.) を活用した視覚的なリモート アシスタンス ツールです。これにより、専門家は技術者や顧客とグローバルに連携し、複雑な技術的問題をリモートで解決するために、ライブビデオ上の AR 注釈を使用して視覚的に支援およびガイドできるようになります。当社のユーザーフレンドリーなツールにより、AR メガネ、モバイルデバイス、タブレットを使用して問題のトラブルシューティングが簡単になり、技術用語に伴う混乱や複雑さが解消されます。運用およびメンテナンスまたはトレーニングにおけるテクニカル サポート機能を強化して、解決を迅...