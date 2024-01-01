代替案 - StoreCash Perks
Sendoso
sendoso.com
主要な送信プラットフォームである Sendoso は、バイヤージャーニー全体を通じて顧客と関わるための新しい方法を企業に提供することで、企業が目立つよう支援します。
Wellable
wellable.co
Wellable のウェルネス プラットフォームは、組織が魅力的な従業員ウェルネス プログラムを構築し、従業員エクスペリエンスを向上させ、文化を変革するのに役立ちます。
Tremendous
tremendous.com
デジタル決済を国際的に大規模に送信します。即時配達、ストレスのない引き換え、何百もの特典オプション。使いやすいプラットフォームで支払いを購入、送信、追跡、管理、ブランド化できます。
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot は、セールス イネーブルメント リーダー向けの主要なゲーミフィケーションおよび独創的なプラットフォームです。数百万ドルの予算を簡単に管理し、数秒で何千もの報酬を送信し、チームに最高の贈り物である賞品を選択する権限を与えます。社内マーケティング キャンペーンを通じてエンゲージメントを追跡し、セールス イネーブルメント イニシアチブの責任を負います。注意を引くためのフックが必要な場合でも、行動を促すためのニンジンが必要な場合でも、Incentivepilot にはすべてが揃っています。
&Open
andopen.co
関心のある企業へのより良いギフト。営業、マーケティング、人事、CX チーム全体で関係を育み、ロイヤルティを構築します。
Snappy
snappy.com
Snappy は、経験と喜びの力を利用して世界中の人々を結びつける、オールインワンのエンタープライズ ギフト プラットフォームです。
RepeatMD
repeatmd.com
Sell more high-margin services with mobile rewards. RepeatMD helps medspas and aesthetic providers retain customers with loyalty programs and patient financing.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
At Prezzee, our mission is to transform the gifting landscape by creating human connection through remarkable digital gifting moments. We believe that gifting should always feel magical for both the sender and the recipient, hitting the mark with the right gift and a great customer experience – ever...
Prezzee
prezzee.com.au
At Prezzee, our mission is to transform the gifting landscape by creating human connection through remarkable digital gifting moments. We believe that gifting should always feel magical for both the sender and the recipient, hitting the mark with the right gift and a great customer experience – ever...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify は、2018 年 7 月に設立された大手デジタル ギフト カード Web サイトです。当社は、Google Play、iTunes、スターバックス、ノードストロームなどを含むトップ国内ブランドの幅広いデジタル ギフト カードをクライアントに提供することに特化しています。 Prepaidify では、消費者と企業の両方にシームレスで手間のかからない購入体験を提供すると信じています。当社のギフト カードはさまざまな額面でご利用いただけ、電子メールによるデジタル配信で処理できるため、お客様に比類のない利便性と価値を提供します。 Prepaidify の使命は、仮想通貨と小売の世...
Pazcare
pazcare.com
One card to access all allowances (Food, Fuel, Telecom, Gift, L&D & more) provided by employers. Give your employees the maximum accessibility to their tax benefits and plan monthly expenses with Pazcard. Be it ordering food through Zomato or buying groceries from your nearby departmental store - Pa...
Offiga
offiga.com
Offiga is India's first enterprise gifting dashboard that simplifies gifting for businesses of all sizes. It offers a range of features including tracking the real-time status of all orders, managing employee or client addresses, downloading a summary of order statuses and many more upcoming feature...
HiThrive
hithrive.com
The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.
Giftly
giftly.com
Giftly は、人々がギフトを贈り、受け取る方法に革命を起こしています。ギフトカードをこれまで以上にパーソナルで、カスタマイズ可能で、美しく、楽しいものにすることで、年間 1,000 億ドルのギフトカード市場をひっくり返す、サンフランシスコを拠点とするスタートアップです。
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify is a dynamic and innovative online platform that revolutionizes the way people buy and utilize gift cards. This company has successfully merged the world of digital currencies with the convenience of e-Gift Cards, offering a secure, rapid, and straightforward method for making online tr...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet is an employee engagement & rewards platform that lets you easily say thank you, congrats, farewell, great job, and much more to your team. PerkSweet offers an intuitive rewards & redemption process, unlimited digital group cards, and automated networking capabilities. PerkSweet allows you...
Loop & Tie
loopandtie.com
Loop & Tie ギフト管理プラットフォームは、企業が持続可能でパーソナライズされたギフトを世界中の視聴者に送るのに役立ちます。大量生産は環境にも世界にも悪影響を及ぼします。 Loop & Tie マーケットプレイスのすべてのギフトは、小規模または少数株主が所有する企業、または環境の持続可能性にプラスの影響を与えることに取り組んでいる企業から提供されています。最初（そして唯一！）の炭素再生型ギフト プラットフォームとして、私たちもその役割を果たしています。贈り物が発送されるたびに、当社の土地回復と再生型農業の取り組みを通じて、炭素に正味のプラスの影響を与えていることになります。
Huggg
huggg.me
日々の貢献に目に見える感謝のしるしを与え、従業員と顧客の満足度、エンゲージメントと維持を促進します。
Virtual Incentives
virtualincentives.com
すぐに得られる喜び。強力なインセンティブ。シンプル、高速、カスタマイズ可能な仮想ソリューションを活用した市場調査および報奨プログラムの前払いインセンティブ。
Gyft
gyft.com
ギフト カードは、Amazon、Starbucks、iTunes などの小売業者向けにオンラインでギフト カードを購入および送信するための最良の方法です。ギフト カードの残高を確認するには、Gyft モバイル アプリを使用します。
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOutside.com は、米国に本拠を置く A ランクの BBB 認定企業であり、高品質の企業ギフトを 200 か国以上に配送することを専門としています。社内全員が、幅広い注文チャネルと 24 時間 365 日の可用性を通じて、優れたサービスと優れたアクセス性を提供して顧客を満足させることに尽力しています。 GiftBasketsOutside.com は、オンラインおよび一括注文の利便性、多言語の顧客サービス、安全な支払いオプションを提供することで世界的に有名です。詳細については、https://corporate.ギフトバスケット海外.com をご覧ください。
Huuray
huuray.com
Huuray は GaaS (ギフトとしてのサービス) です。当社は、個人および公共の顧客に独自の SaaS ソリューションを提供します。これには、オンデマンド注文と、独自の技術プラットフォームを介した 100 か国以上で 5,000 以上のギフト カードの即時発行が含まれます。デジタルまたは物理的なギフトカードを世界中に大量に送信します 🌍 。 Huuray のクライアントは、プラットフォーム内で独自のギフト カード テンプレートを簡単にデザインすることもできます。デンマーク🇩🇰のコペンハーゲンに設立され、本社を置き、ドイツ🇩🇪、カナダ🇨🇦、香港🇭🇰に事務所を置いています ...
PerkUp
perkupapp.com
Send employees incredible gifts and rewards with PerkUp. Streamline work anniversary and birthday gifting, send cash incentives and distribute branded swag to your global team.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot is the trusted platform that puts money back into your employees’ pockets. We source the most exclusive and personalized discounts, savings, and rewards that employees actually want. Our managed discount and reward experience brings it together so that it’s as easy and inexpensive as it is ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strategy Planning • OKRs • KPIs •Tasks (incl. Kanban) • Projects (incl. Gantt) • Whiteboards • Reports • Leads • Clients • Engagement • Tickets • Forms & Surveys • 360˚ Review • Rewards • Attendance • Leave • LMS • Outperform your Peers by executing your strategies and achieving your...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot は、新品および中古の室内装飾品、家具、ファッションなどを売買、取引できる最大の地元コミュニティ マーケットプレイスです。 1,000 万人を超える認証済みユーザーが集まる成長を続けるコミュニティに参加してください。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu は、CSAT、NPS、従業員認識、ゲーミフィケーションを組み合わせた MSP 向けに構築された唯一のプラットフォームです。従業員エンゲージメント、顧客満足度を向上させ、より多くの取引を成立させるために最も重要な指標を追跡します。
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (旧 Rybbon) は、デジタル特典プログラムの送信、追跡、管理のためのオールインワン ソリューションです。 BHN Rewards を使用すると、Amazon、Visa、Mastercard などの人気ブランドからの自動報酬を簡単に組み込むことができ、エンゲージメントを高め、応答率を高め、ブランドの認知度やロイヤリティを高め、従業員のモチベーションを高めることができます。 3,000 人以上の顧客に利用されている BHN Rewards は、184 か国に 300 万件以上の特典を送っています。企業は、BHN Rewards をマーケティング、市場調査、および従業員...
Hoppier
hoppier.com
Smarter Spending™ Control を使用して、5 回以内のクリックでクライアントや従業員にグローバル報酬を送信しましょう!リモート ランチ プログラムを作成し、コーヒー、ハッピーアワーのドリンク、個人的なギフト、慈善寄付、学習手当などを送ります。 Hoppier は 60 か国以上で働いています。 1,000 以上のグローバル組織が Hoppier を使用して、効果のあるインセンティブを送信しています。
TruCentive
trucentive.com
TruCentive は、オールインワンのインセンティブ履行および報酬提供プラットフォームであり、従業員、パートナー、顧客と関わるための新しい方法を提供することで、企業が目立つよう支援します。 eギフトカード、商品、資金の配送のデジタル配信を統合することで、企業は既存のプログラムの有効性を高め、関係を改善します。世界中で 88,000 を超える eギフト オプション、数千の商品オプション、デポジット トゥ デビット カード、PayPal、Venmo、Visa、MasterCard、AMEX による支払い、および人気のあるマーケティング、販売、HR ツールとの統合を備えた TruCentive ...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
egifter RewardsTM には、ギフト カードの一括購入や API 配信など、ギフト カードを購入するさまざまな方法があります。当社のギフト カード プラットフォームは、簡単なアカウント設定と堅牢なレポートを提供するため、あらゆる購入を最適化できます。 ACH、電信送金、またはクレジット カードを使用してギフト カードを一括購入できます。パーソナライズされたギフトカードの特典やインセンティブを受信箱に直接送信できます。ご褒美、インセンティブ、ウェルネス用のギフトカードを即時にお届けします。最低契約や長期契約は必要ありません。無料アカウントのセットアップ。
Runa
runa.io
Runa を使用すると、企業はサービスを提供する人々に、あらゆる形式のデジタル価値 (ギフト カード、プリペイド カード、仮想通貨、サブスクリプションなど) で、どこでも即座に支払いを行うことができます。従来の支払いメカニズムは、ギグワーカーやクリエイターに支払いを送金したり、顧客や従業員がどこにいても報酬を送金したりするなど、ローカルおよびグローバルの両方で少量かつ高速の取引に適応するのに苦労しています。 Runa のインフラストラクチャとネットワークは、これらの受取人への支払いを容易にし、企業が送金の管理と送金方法を最新化しながら、送金者と受取人に即座に、国際的に、無料でリーチを拡大し、ユ...
Tillo
tillo.io
Tillo enables businesses to supercharge their growth through an innovative platform that uses the power of digital gift cards to connect consumers to the brands they love. Our platform resolves two business headaches simultaneously, allowing you to tap into new revenue streams to acquire new custome...
Kudos
kudos.com
Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.
GroupGreeting
groupgreeting.com
At GroupGreeting, we believe the world is a better place when people feel appreciated. That’s our mission: to help make it easy for people to share appreciation - one person, one card at a time. Our service allows you to create a digital card and have multiple people sign it. Our modern approach to ...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a ...
Guusto
guusto.com
Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology t...
Awardco
award.co
Awardco は、価値に基づく評価と報酬を通じて、生産性を向上させ、支出を削減し、文化を構築します。地球上最大の報酬ネットワークにアクセスし、Awardco の Amazon Business および Deloitte との独自のパートナーシップを通じて、従業員の報酬に対する税務コンプライアンスのサポートを受けてください。シンプルで使いやすい 1 つのプラットフォームで、あらゆる種類の 1 ドル単位の認識プログラムをお楽しみください。
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU は、ブランドの向上に役立つ優れた製品エクスペリエンスを作成します。当社は、高品質のパーソナライズされた製品を設計、調達、製造、販売しています。そして、私たちは迅速に対応します。当社は、ヨーロッパにおけるあらゆるカスタムグッズのニーズに応える頼りになるパートナーであることに誇りを持っています。当社は高品質の製品を幅広く提供しており、当社のウェブサイトではカスタム商品のデザインや注文が簡単に行えます。当社の専門家チームは、注文プロセス全体を通じてサポートとガイダンスを提供し、カスタムグッズがまさにご希望どおりであることを確認します。当社の製品とサービスで御社のブランドを向上させ、永...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift は、継続的なプログラムによるギフトを念頭に置いて開発されたギフト プラットフォームです。すべてを一度購入、保存、セットアップすれば、数分でエンゲージメントを促進できます。当社のソリューションは 3 つの柱を中心に形成されています。受信者を確実に満足させるための多種多様な製品、シームレスなプロセス制御のための高度なテクノロジーと自動化、そしてあらゆる顧客のニーズを確実に満たすためのベスト プラクティスとサポートを提供する準備ができている専門家チームです。
SwagUp
swagup.com
SwagUp は、唯一のエンドツーエンドの Swag 管理プラットフォームです。私たちは、盗品は信じられないほど強力ですが、使用するのが信じられないほど複雑であると信じています。私たちが行っているすべてのことは、グッズの作成と発送のプロセスをできるだけシンプルにすることに重点を置いています。当社のプラットフォームは、製品の設計、作成、購入、在庫管理、合理化された流通、グローバル物流をすべて 1 か所で管理する機能を提供します。 Redeem (美しいギフト体験)、Shops (当社のプラットフォーム内に独自の素晴らしい店舗を構築)、統合 (HRIS、CRM などのイベントに基づいてスワッグ配布...
Stadium
bystadium.com
スタジアムを使用すると、規模や距離に関係なく、グローバルなグループでのギフト、特典、記念品をシンプルかつ個人的なものにすることができます。世界中の受信者が希望するものと送信先を選択できるようにすることで、推測を排除し、各交換の影響を最大化します。クライアントに感謝する場合でも、従業員の新入社員研修を行う場合でも、Stadium はどこにいても従業員を魅了し、祝うためのオールインワン プラットフォームです。注文の設定については、こちらから電話を予約してご相談ください: https://www.bystadium.com/book-a-call/
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency は、36 か国の 24 の異なる通貨で、トップ ブランド、プリペイド、その他の現金のようなオプションを特集した独自のカタログからデジタル特典を調達し、世界中のクライアントに提供しています。 NeoCurrency は、米国に本拠を置く独立系のプロバイダーで、プロモーションやロイヤリティ プログラム、市場調査、従業員の報酬、販売奨励金などのデジタル特典や賞品を提供しています。
O4S
o4s.io
O4S は、流通主導の企業がチャネル パートナーと関わる方法に革命をもたらすテクノロジー プラットフォームです。 O4S は、最先端のソリューションとデータ主導のアプローチを通じて、企業がパフォーマンスの高いチャネル パートナーを正確にターゲットにしてインセンティブを与え、販売を促進し、永続的なパートナーシップを促進できるようにします。
Paylode
paylode.com
Paylode は、魅力的な顧客特典プログラムを迅速に開始したい企業向けの顧客特典プラットフォームです。 Paylode を使用すると、企業は社内で構築する場合に比べてわずかな時間とコストで包括的な特典プログラムを顧客に提供できます。 Paylode は、あなたの隅にパートナーシップ チーム全体がいるようなものです。当社は、トップ消費者ブランドから提供される何千もの特典を精査して事前交渉し、企業が膨大な時間と経費を節約するためのコード不要の簡単なツールを提供します。特典プログラムは、コンバージョン率、維持率、エンゲージメント、満足度を高め、最終的には長期的な顧客の幸福度を高めると同時に、ビジネ...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI は、革新的な企業向けギフト プラットフォームです。当社は AI テクノロジーを利用して一括ギフトプロセスを自動化し、各受取人に合わせてすべてのギフトをカスタマイズします。データに基づいた方法で厳選されたパーソナライズされたギフトで従業員や顧客に感謝の気持ちを示し、エンゲージメントを高めましょう。
Alyce
alyce.com
Alyce は、パーソナライズされたギフトを通じて企業が関係を構築し、売上を加速し、ブランド認知度を高めるのに役立つ AI 対応のギフト プラットフォームです。マーケティング、営業、顧客チームは Alyce を使用して新しいビジネスへの扉を開き、ライフサイクル全体を通じて忠実な顧客を育成し、報酬を与えます。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard は特別な機会に最適なグループ カードです。 メッセージ、GIF、写真、ビデオが満載のオンライン グループ カードで誰かを祝いましょう!
Giftbit
giftbit.com
報酬およびインセンティブ プログラム用のデジタル ギフト カードを購入、送信、追跡します。
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