そのすべての中心となるのが、Spine Software Systems Pvt. Ltd. は、大企業向けのエンタープライズ リソース プランニング (ERP) ソフトウェアを専門とする経営管理ソフトウェア プロバイダーです。主に製薬業界へのソリューションの提供に重点を置き、当社の IT ソリューションの範囲は GST ソフトウェア、請求ソフトウェア、製薬ソフトウェアにまで及び、製薬業界向けの IT サービスの全領域を網羅しています。

ウェブサイト: espine.in

