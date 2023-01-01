代替案 - SPCE

Convirza

convirza.com

Convirza は、初のエンタープライズ通話追跡および通話最適化プラットフォームです。電話でのやり取りから得られるインテリジェンスに対する需要の高まりに対処するために、当社では従来の通話追跡と強力な通話分析を組み合わせています。 Convirza は、音声認識テクノロジーと洗練されたアルゴリズムを使用して、リードの質を評価し、コンバージョンを測定し、完全に完成したマーケティング自動化でアクションを実行します。私たちは、洗練されたマーケティング担当者がより適切な意思決定を行い、成約率と顧客エクスペリエンスを向上させながら、収益を向上できるよう支援します。当社は、自動車、ヘルスケア、ホスピタリテ...