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MacとPC用WebCatalogにあるsmartQのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

SmartQ — あらゆるワークフローに適合するビジュアルタスクボード!これにより、オンラインで作業を簡単に配布し、進捗状況を追跡し、チームと共同作業することができます。 SmartQ はタスク、問題、チケットを追跡でき、あらゆるワークフローに合わせてカスタマイズできます。

ウェブサイト： getsmartq.com

免責事項：WebCatalogはsmartQによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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