SkyKick は、IT サービス プロバイダーがより成功するクラウド ビジネスを構築できるように支援するクラウド管理プラットフォームです。当社の SaaS 製品とプラットフォームは、クラウドでの IT ワークフローを簡単かつ効率的に自動化できるように設計されています。 Cloud Manager – クラウド ヘルプ デスクを自動化、管理、保護します Microsoft 365 およびクロス SaaS クラウド アプリケーション全体で顧客を安全かつ効率的に管理するための単一ペイン。ヘルプ デスクの自動化により、MSP はクラウド管理を合理化し、より迅速、簡単、より一貫したサービスを提供できます。 Microsoft Teams やセキュリティの評価と修復などの収益を生み出すサービスの自動化を活用して、先手を打ってください。さらに、複雑なワークフローを、直感的なアプリケーションで汎用的に使用できる自動化に簡単に変換できます。これらはすべて、堅牢なセキュリティ層、ロールベースの制御、レポートによって支えられています。 クラウド バックアップ – Microsoft 365 を保護し、経常収益を拡大します 市場をリードする Office 365 バックアップ ソリューションにより、顧客データを保護し、サイバー攻撃の影響を軽減し、保持率を向上させ、経常収益を増加させます。 Exchange Online、SharePoint for Business、OneDrive for Business、Microsoft Teams、Office 365 Groups を含む Microsoft 365 テナントを完全にカバーします。 SkyKick Cloud Backup は、無制限のストレージと保持、高速検索とワンクリック復元、簡単なセットアップと管理、柔軟な購入と展開のオプションを備えたビジネス加速のエンジンです。 移行スイート – より予測可能でストレスのない Microsoft 365 の移行 顧客を満足させ、リスクを軽減し、時間を節約する合理的な移行を自動化してクラウド ビジネスを拡大します。 IT パートナーは、パートナーの収益性、リスク軽減、使いやすさ、全体的なデータ品質など、最も重要と考えられるカテゴリ全体で、Office 365 移行ベンダーの中で SkyKick を第 1 位と評価しました。

