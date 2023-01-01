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Simplifi

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MacとPC用WebCatalogにあるSimplifiのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

便利で使いやすい予算作成アプリである Quicken の Simplifi を使用すると、財務を簡単に管理し、支出をすべて 1 か所で追跡できます。支出を追跡し、予算を管理し、財務状況を把握するのは難しい場合があります。 Quicken の Simplifi を使用すると、月々の請求書を簡単に確認し、目標を設定し、週に 5 分以内に貯蓄額を増やすことができます。経済的な理由で足を引っ張らないでください。今日から自分のお金をコントロールしましょう！

ウェブサイト： simplifimoney.com

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