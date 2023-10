ME ServiceDesk

クラス最高のオンライン サービス デスク ソフトウェア。 Zoho の IT 管理部門である ManageEngine が提供する使いやすい SaaS サービス デスク ソフトウェアである ServiceDesk Plus Cloud を使用して、顧客にワールドクラスのサービスを提供します。世界中の 100,000 以上の IT サービス デスクで使用されているクラウドベースの IT チケット発行システムにより、IT チケットを効率的に追跡および管理し、問題をより迅速に解決し、エンドユーザーの満足度を確保します。

ウェブサイト: accounts.zoho.com

免責事項:WebCatalogはME ServiceDeskによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。