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ウェブサイト：senterhq.com

Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるSenterのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Senter is simple Review Management & SMS marketing software which connects to everyday applications. It's easy to set up, quick to integrate and simple to send powerful SMS marketing campaigns.

ウェブサイト： senterhq.com

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