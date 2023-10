本日、GPT-4 などの LLM を利用した文書理解ツールである Sensible Instruct をリリースできることを嬉しく思います。 Sensible Instruct を使用すると、自然言語を使用して、これまで見たことのない文書であっても、あらゆる文書からデータを即座に抽出できます。 履歴書、請求書、契約書、学術研究、銀行取引明細書、公共料金請求書など – Sensible Instruct はそれらすべてを解析できます。

ウェブサイト: sensible.so

免責事項:WebCatalogはSensibleによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。