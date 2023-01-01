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MacとPC用WebCatalogにあるSematextのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

インフラストラクチャに対する 24 時間 365 日のライブ可視性を必要とする DevOps 向けの IT システム監視および管理ツール。 14 日間の無料トライアルを今すぐ始めましょう!

ウェブサイト： sematext.com

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