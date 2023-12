Screencastify is the leading screen recorder for Chrome. Install the extension to record, edit, and share videos in seconds. Create video class assignments, training and tutorials, and make business communication faster.

ウェブサイト: screencastify.com

免責事項:WebCatalogはScreencastifyによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。