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SAP Concur

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MacとPC用WebCatalogにあるSAP Concurのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

SAP Concur (旧 Concur Technologies) は、企業に出張および経費管理サービスを提供するアメリカの SaaS 企業です。本社はワシントン州ベルビューにあります。 SAP SEは2014年9月にConcur Technologiesを83億ドルで買収することに合意した。取引は2014年12月に完了した。

ウェブサイト： concursolutions.com

免責事項：WebCatalogはSAP Concurによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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