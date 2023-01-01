SAP Concur
concursolutions.com
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるSAP Concurのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
ウェブサイト： concursolutions.com
免責事項：WebCatalogはSAP Concurによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
TravelPerk
app.travelperk.com
Postmates
postmates.com
Juneyao Air
global.juneyaoair.com
Threat Stack
app.threatstack.com
Zulily
zulily.com
Stripe
dashboard.stripe.com
Agility PR Solutions
agilitypr.com
PlanGrid
app.plangrid.com
Apptio
frontdoor.apptio.com
Box
app.box.com
Buildium
signin.managebuilding.com
FormSwift
formswift.com