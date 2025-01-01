代替案 - Rosslyn

SAP

SAP

sap.com

SAPアプリは、ビジネスオペレーションを統合し効率化するためのエンタープライズソフトウェアです。財務管理や人事などをサポートします。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligenceは製品コンプライアンスやサステナビリティ、サプライチェーンの可視化を支援するソフトウェアで、企業の遵守業務を簡素化します。

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procureは、調達プロセスを管理するためのクラウドベースのソフトウェアで、入札収集や発注追跡を簡素化します。

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDayは、サプライヤーとの注文および変更を調整し、部品の入手状況を可視化する供給チェーンコラボレーションソフトウェアです。

Zip

Zip

ziphq.com

Zipは、購入リクエストやベンダーリクエストを管理するプラットフォームで、経費の可視化と調達プロセスの合理化を提供します。

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBookは、サプライヤーデータの収集と管理を自動化するプラットフォームです。調達プロセスを効率化し、データ精度を向上させます。

Informatica

Informatica

informatica.com

Informaticaは、データ統合、品質、ガバナンスを実現するデータ管理プラットフォームを提供し、企業のデータ管理を支援します。

Avetta

Avetta

avetta.com

Avettaアプリは、サプライチェーンリスク管理を支援し、請負業者の資格や労働者の能力を管理するための統合プラットフォームです。

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicorは、企業の業務プロセスを管理するための業界特化型ERPソフトウェアで、会計、人事、サプライチェーンなどをサポートします。

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Worksは、自動車製造業向けのクラウドベースソフトで、調達・品質管理・新製品開発を一元化します。サプライヤー管理と品質報告を含みます。

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvylは、サプライヤーの管理、製造の監視、商品データの追跡を行うプラットフォームです。サプライチェーンの効率化を支援します。

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologiesは、製造業者や運送業者などのデータ整合を支援し、サプライチェーンのパフォーマンス管理を行うソフトウェアです。

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Tradeshiftプラットフォームは、輸送・物流業界向けにプロセスのデジタル化、自動請求書処理、スケーラビリティを提供します。

Ignite

Ignite

ignite.no

IGNITEは、調達プロセスを合理化し、サプライヤー関係や契約管理を最適化する調達管理プラットフォームです。

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefrontは、製品ライフサイクル管理、製品情報管理、顧客関係管理を統合したプラットフォームで、小売業者とサプライヤーの効率を向上させます。

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbeeは、調達専門家向けのサプライヤー探索プラットフォームで、データ分析を通じて調達プロセスを最適化します。

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connectは、供給者のオンボーディングを迅速かつ簡単に行うアプリで、供給者管理の正確なプロファイルを利用します。

Basware

Basware

basware.com

バスウェアアプリは、企業間取引を効率化し、電子請求書や調達プロセスを管理するためのプラットフォームです。

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vrooziは、調達および支出管理を自動化するクラウドベースのプラットフォームで、企業の財務管理を効率化するツールを提供します。

Modern Dropship

Modern Dropship

moderndropship.com

Modern Dropshipは、小売業者がドロップシッピングやマーケットプレイスプログラムを効率的に管理・自動化するためのプラットフォームです。

Supplier.io

Supplier.io

supplier.io

Supplier.ioは、企業が多様なサプライヤーを特定し、調達プロセスを最適化するためのデータとSaaSプラットフォームです。

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Arkestroは、効果的な調達を実現するための予測分析プラットフォームで、コスト削減や購買意思決定を支援します。

SpotSource

SpotSource

spotsource.com

SpotSourceは、企業がサービス提供者を見つけ管理するためのプラットフォームで、プロジェクト開始を容易にします。

Promena

Promena

promena.net

Promenaは、調達、契約管理、サプライヤー関係を効率的に管理するための包括的なデジタルプラットフォームです。

Kodiak Hub

Kodiak Hub

kodiakhub.com

Kodiak Hubは、調達やサステナビリティの専門家がサプライヤーと効果的に連携し、パフォーマンスを測定しリスクを特定するのを支援するSRMソフトウェアです。

LightSource

LightSource

lightsource.ai

LightSourceは、100カ国以上の3000社以上の企業が利用する調達プラットフォームで、AIを活用しています。

Taulia NA

Taulia NA

taulia.com

Taulia NAは、企業が運転資金を最適化し、請求書管理や支払い処理を自動化するための金融管理プラットフォームです。

SupplierGATEWAY

SupplierGATEWAY

suppliergateway.com

SupplierGatewayはサプライヤー管理を効率化するためのソフトウェアで、登録、調達、リスク管理、コンプライアンスなどの機能を提供します。

Wholesale CRM

Wholesale CRM

vendrivecrm.com

卸売CRMアプリは、Amazon売上のための顧客管理や販売・在庫追跡を効率化し、業務の最適化をサポートします。

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