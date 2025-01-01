代替案 - Rosslyn

SAP
sap.com
SAPアプリは、ビジネスオペレーションを統合し効率化するためのエンタープライズソフトウェアです。財務管理や人事などをサポートします。
Coupa
coupa.com
Coupaはビジネス支出管理プラットフォームで、調達プロセスの合理化やリアルタイムでの支出可視化を提供します。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligenceは製品コンプライアンスやサステナビリティ、サプライチェーンの可視化を支援するソフトウェアで、企業の遵守業務を簡素化します。
Team Procure
teamprocure.com
Team Procureは、調達プロセスを管理するためのクラウドベースのソフトウェアで、入札収集や発注追跡を簡素化します。
SourceDay
sourceday.com
SourceDayは、サプライヤーとの注文および変更を調整し、部品の入手状況を可視化する供給チェーンコラボレーションソフトウェアです。
Zip
ziphq.com
Zipは、購入リクエストやベンダーリクエストを管理するプラットフォームで、経費の可視化と調達プロセスの合理化を提供します。
TealBook
tealbook.com
TealBookは、サプライヤーデータの収集と管理を自動化するプラットフォームです。調達プロセスを効率化し、データ精度を向上させます。
Informatica
informatica.com
Informaticaは、データ統合、品質、ガバナンスを実現するデータ管理プラットフォームを提供し、企業のデータ管理を支援します。
Avetta
avetta.com
Avettaアプリは、サプライチェーンリスク管理を支援し、請負業者の資格や労働者の能力を管理するための統合プラットフォームです。
Epicor
epicor.com
Epicorは、企業の業務プロセスを管理するための業界特化型ERPソフトウェアで、会計、人事、サプライチェーンなどをサポートします。
MESH Works
meshworks.com
MESH Worksは、自動車製造業向けのクラウドベースソフトで、調達・品質管理・新製品開発を一元化します。サプライヤー管理と品質報告を含みます。
Anvyl
anvyl.com
Anvylは、サプライヤーの管理、製造の監視、商品データの追跡を行うプラットフォームです。サプライチェーンの効率化を支援します。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologiesは、製造業者や運送業者などのデータ整合を支援し、サプライチェーンのパフォーマンス管理を行うソフトウェアです。
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshiftプラットフォームは、輸送・物流業界向けにプロセスのデジタル化、自動請求書処理、スケーラビリティを提供します。
Ignite
ignite.no
IGNITEは、調達プロセスを合理化し、サプライヤー関係や契約管理を最適化する調達管理プラットフォームです。
Surefront
surefront.com
Surefrontは、製品ライフサイクル管理、製品情報管理、顧客関係管理を統合したプラットフォームで、小売業者とサプライヤーの効率を向上させます。
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbeeは、調達専門家向けのサプライヤー探索プラットフォームで、データ分析を通じて調達プロセスを最適化します。
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connectは、供給者のオンボーディングを迅速かつ簡単に行うアプリで、供給者管理の正確なプロファイルを利用します。
Basware
basware.com
バスウェアアプリは、企業間取引を効率化し、電子請求書や調達プロセスを管理するためのプラットフォームです。
Vroozi
vroozi.com
Vrooziは、調達および支出管理を自動化するクラウドベースのプラットフォームで、企業の財務管理を効率化するツールを提供します。
Modern Dropship
moderndropship.com
Modern Dropshipは、小売業者がドロップシッピングやマーケットプレイスプログラムを効率的に管理・自動化するためのプラットフォームです。
Supplier.io
supplier.io
Supplier.ioは、企業が多様なサプライヤーを特定し、調達プロセスを最適化するためのデータとSaaSプラットフォームです。
Arkestro
arkestro.com
Arkestroは、効果的な調達を実現するための予測分析プラットフォームで、コスト削減や購買意思決定を支援します。
SpotSource
spotsource.com
SpotSourceは、企業がサービス提供者を見つけ管理するためのプラットフォームで、プロジェクト開始を容易にします。
Promena
promena.net
Promenaは、調達、契約管理、サプライヤー関係を効率的に管理するための包括的なデジタルプラットフォームです。
Kodiak Hub
kodiakhub.com
Kodiak Hubは、調達やサステナビリティの専門家がサプライヤーと効果的に連携し、パフォーマンスを測定しリスクを特定するのを支援するSRMソフトウェアです。
LightSource
lightsource.ai
LightSourceは、100カ国以上の3000社以上の企業が利用する調達プラットフォームで、AIを活用しています。
Taulia NA
taulia.com
Taulia NAは、企業が運転資金を最適化し、請求書管理や支払い処理を自動化するための金融管理プラットフォームです。
SupplierGATEWAY
suppliergateway.com
SupplierGatewayはサプライヤー管理を効率化するためのソフトウェアで、登録、調達、リスク管理、コンプライアンスなどの機能を提供します。
Wholesale CRM
vendrivecrm.com
卸売CRMアプリは、Amazon売上のための顧客管理や販売・在庫追跡を効率化し、業務の最適化をサポートします。
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